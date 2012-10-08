توشه بار زائران حج خراسان جنوبی با پست حمل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عنایتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های پست استان، اظهارداشت: حمل توشه بار زائران خانه خدا برای نخستین بار در کشور از سال گذشته در خراسان جنوبی آغاز و امسال نیز این خدمت به زائران ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا توشه بار زائران حج تمتع و عمره استان از طریق پست حمل می شود، افزود: سال گذشته یک هزار 700 فقره توشه بار زائران حج تمتع به وزن 37 هزار و 400 کیلوگرم توسط پست استان حمل شده است.

به گفته وی در سال گذشته پنج هزار و 800 فقره توشه بار عمره گزاران استان با وزن 115 هزار کیلوگرم برای نخستین بار در کشور حمل و درب منزل به این زائران تحویل داده شده است.

عنایتی تعداد واحدهای پستی در سطح استان را 277 واحد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 11 واحد دفاتر و ادارات دولتی، 26 مورد نمایندگی توزیع روستایی، 193 واحد دفاتر ICTو 47 واحد دفتر پیشخوان خدمات دولت است.

وی همچنین از ارسال محصولات استراتژیک استان از طریق شبکه پستی به سراسر کشور خبر داد و گفت: طی سال گذشته گردو، انار، زرشک و زعفران استان به وزن 9 هزار و 799 کیلوگرم ب خارج از استان صادر شده است.

عنایتی ادامه داد: این محصولات به ارزش 15 میلیون ریال به استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین شهرستانهای خراسان جنوبی ارسال شده است.

مدیرکل پست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این اقدام برای نخستین بار در کشور در این استان انجام شده، یادآور شد: این امر در توسعه اقتصادی استان نقس بسزایی داشته و منفعت فروش محصول از طریق پست با توجه به حذف دلالان، به کشاورزان می رسد.