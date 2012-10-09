دولت هنوز ریالی از 6 هزار میلیارد سهم سلامت را نداده است

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملکرد دولت در حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه به غم اینکه پرداخت 6 هزار میلیارد تومان سهم سلامت به وزارت بهداشت در قانون بودجه آمده است اما هنوز ریالی از این پول از سوی دولت پرداخت نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود پرداخت این پول منتفی شده است، اظهارداشت: هرگز چنین چیزی نیست. چون قانون منتفی نمی شود که دولت بخواهد از اجرای آن خودداری کند.

شهریاری با اشاره به اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این قبیل موارد، افزود: قرار است این هفته از طریق ماده قانونی اختیارات مجلس و طبق تبصره 6 ماده 33 و ماده 233 آیین نامه مجلس، دولت را موظف کنیم تا این مصوبه را هرچه زودتر اجرایی کند.

این در حالی است که در ابتدای سال جاری و به دنبال تصویب 6 هزار میلیارد تومان سهم سلامت، وزیر بهداشت وعده داد که چنانچه پرداخت این پول محقق شود، بستری و درمان مردم در بیمارستانهای دولتی رایگان خواهد شد. اما با گذشت 7 ماه از سال، هنوز ریالی به حساب وزارت بهداشت واریز نشده است تا بتواند مشکلات پیش روی حوزه سلامت را کاهش دهد.

سال گذشته نیز دولت از محل سهم 3150 میلیارد تومانی وزارت بهداشت، 1150 میلیارد آن را به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کرد و تلاش برای بازگرداندن این پول به حساب وزارت بهداشت بی نتیجه ماند.