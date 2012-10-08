خطر اصلی در مناطق زلزله زده مرتفع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان دوشنبه در دیدار اعضای ستاد بشردوستانه حمایت از آسیب دیدگان مناطق زلزله زده کمیسیون حقوق بشراسلامی روند بازسازی مناطق زلزله زده نسبت به روزهای گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه مدیران مسئول به توصیه های ما در رابطه با بازسازی گوش ندادند که اگر آنها به نکته نظرات کارشناسان توجه می کردند در طول دو ماه همه واحدهای تخریب شده از زلزله بازسازی می شد.



وزیر اسبق بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما در طول 6 ماه توانستیم با دست خالی 600 خانه بهداشت در استان آذربایجان شرقی بسازیم ادامه داد: آنها اگر از تجربه ساخت خانه های بهداشت بهره برداری می کردند به قطع یقین الان با این مشکلات روبرو نبودیم.



وی با بیان اینکه تلاش همگان برای بازسازی قابل تقدیر است و امید می رود بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد اسکان بیشتر مردم در واحدهای مسکونی خودشان تا قبل از آغاز فصل سرما در منطقه باشیم ادامه داد: مشکلات اصلی موجود در مناطق زلزله زده بیشتر مربوط به فرزندان بی سرپرست ، زنان سرپرست خانواده ، دهات دورافتاده و زنان و مردان سالخورده می باشد که باید در مورد افزایش ظرفیت و چند برابرشدن جمعیت ساکن برخی از روستاها نسبت به قبل از وقوع زلزله نیز چاره ای اندیشیده شود.

