امام جمعه نجف نسبت به تخریب مراقد اهل بیت در عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شیعه، سید صدرالدین قبانجی امام جمعه نجف اشرف از وجود اسنادی که به شبکه تروریستی القاعده بازمی گردد خبر داد و اذعان داشت که آنها در صدد اقدام برای تخریب مراقد اهل بیت (ع) در عراق هستند.

وی این اقدام را با هدف ایجاد آتش فتنه میان مسلمانان عنوان کرد و افزود: این کار آنها جدید نیست؛ اما نسبت به عدم تکرار این اقدامات اسفبار هشدار می دهیم.

امام جمعه نجف با بیان اینکه از دستگاه های امنیتی می خواهیم که بیدار و هوشیار باشند، تصریح کرد: ملت عراق باید بیدار بوده و بر وحدت و دوری از تفرقه تمسک جویند.

وی در ادامه خواستار تأسیس مزاری برای شهدای گمنام شد تا یاد آنها در میان ملت عراق تا دهه های آینده باقی بماند.