همایش روسای دانشگاههای غیرانتفاعی در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری با اشاره به حضور مسئولان وزارت علوم و شرکت روسای 320 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی گفت: در این همایش که با حضور معاونان آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس مرکز هیاتهای امنای وزارت علوم، رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و مدیران حوزه آموزشی این وزارت برگزار می شود، جایگاه دانشگاهها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در طرح آمایش آموزش عالی بررسی می شود.

وی افزود: بررسی رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از دیگر موضوعات این همایش است، همچنین ضوابط تاسیس و اصلاح اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی همچنین مسایل فرهنگی و دانشجویی مرتبط با این موسسات در میزگردهای تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

به گفته نادری، تشکیل کارگروههای تخصصی گسترش و نظارت آموزش عالی و ساختار و مقررات حاکم بر موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی با حضور مسئولان مربوطه و روسای این موسسات از دیگر برنامه های این همایش دو روزه است که روزهای 10 و 11 آبان ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.