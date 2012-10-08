11 سال زندان مجازات قاتل فراموشکار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز 21 مهر سال گذشته مأموران کلانتری 141 شهرک راه‌آهن از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی در جریان یک فقره درگیری در پارکی واقع در منطقه دهکده المپیک قرار گرفتند.

با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های مقدماتی مشخص شد که جوانی 29 ساله به نام شهرام بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و جوان دیگری نیز به نام افشین 23 ساله به علت اصابت ضربه چاقو و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

با آغاز تحقیقات کارآگاهان اداره دهم از افشین 23 ساله که در روز حادثه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود، وی به کارآگاهان گفت: من به همراه مسعود، شهرام و تعداد دیگری از بچه‌ها در داخل پارک نشسته بودیم. حدود ساعت 9 صبح بود که قصد خداحافظی از همدیگر را داشتیم که ناگهان مسعود با یک چاقو کتف مرا مجروح کرد که به علت خونریزی شدید دچار ضعف بدنی شده و روی زمین افتادم. پس از این صحنه مسعود به سمت سایر بچه‌ها حمله کرد و آنها نیز شروع به فرار کردند و مسعود با چاقو به سمت شهرام دوید و دیگر متوجه هیچ چیزی نشدم.

با تحقیقات و اطلاعات بدست آمده از شاهدان روز حادثه که همگی به اتفاق مسعود را در تعقیب شهرام مشاهده کرده بودند، شناسایی و دستگیری مسعود در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که مسعود به علت تصادف با یک دستگاه خودروی سواری در اتوبان همت دچار شکستگی از ناحیه دو پا شده و در حال حاضر در بیمارستان است.

مسعود پس از انتقال به پلیس آگاهی، در اظهارات اولیه خود منکر هرگونه ارتکاب قتل شد و تنها به مجروح کردن هادی اعتراف کرد.

او در اظهارات اولیه خود در زمان انکار قتل به کارآگاهان گفت: من هیچ کسی را نکشته‌ام؛ تمامی کسانی که مرا به عنوان قاتل معرفی کرده‌اند با من دشمن هستند و چون در این شهر تنها هستم می‌خواهند گناه قتل را به گردن من بیندازند.

متهم درباره نحوه آشنایی خود با مقتول، هادی و دیگر افرادی که در این پرونده به عنوان شهود پرونده او را به عنوان قاتل شهرام معرفی کرده‌اند، گفت: برای اولین بار مسعود و دیگر بچه ها را در داخل پارک دیدم؛ آنها نیز مانند من مکان و کار مشخصی نداشتند و همانند من به مصرف موادمخدر اعتیاد داشتند و همین موضوع باعث آشنایی اولیه من با آنها شد. روز حادثه نیز از ساعت‌ها قبل از روشنایی هوا در داخل پارک در حال مصرف شیشه بودم و لحظه‌ای که با چاقو به بچه‌ها حمله کردم اصلاً نمی‌دانستم که چه می‌کنم. اصلا به یاد نمی‌آورم که من و شهرام چگونه و از کجا به کنار اتوبان رفته و در کنار زیر پل زیرگذر او را با چاقو کشته‌ام. تنها در یک لحظه خودم را روی سینه شهرام و در حال ضربه زدن با چاقو مشاهده کردم.

در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت اولیای دم مقتول رضایت خود را اعلام کردند و پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.جلسه دادگاه به ریاست قاضی همتیار برگزار شد و متهم با تکرار اعترافات قبلی خود گفت : من قبل از حادثه نیز شیشه مصرف می کردم. اما آن شب شیشه ای که کشیدیم با همیشه فرق داشت. صبح دچار حالت توهم شدم و زمانی به خودم آمدم که شهرام را به قتل رسانده بودم. من و مقتول دوست صمیمی بودیم و هیچ انگیزه ای برای کشتن او نداشتم.همه چیز را فراموش کردم و نمی دانم چطور از پارک به محل قتل رفتم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و مسعود را به 11 سال زندان محکوم کردند که پنج سال از دوره محکومیت او به صورت تعلیقی است.