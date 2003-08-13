برنامه ريزي راهبردي توسعه فرهنگي ، در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، در جلسه عصر روز سه شنبه 21 مرداد ماه 1382 اين شورا كه به رياست محمد خاتمي ، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد ، گزارشي از پژوهشي در مورد برنامه ريزي راهبردي توسعه فرهنگي در دبيرخانه اين شورا ، ارائه شد .

بر اساس اين گزارش ، بدنبال جلسه ديروز ، كميته اي براي بررسي و تكميل گزارش و ارائه گزارش راهبردهاي توسعه فرهنگي تعيين شد .

بنا بر اعلام روابط عمومي دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، دكتر حسن حبيبي ، دكتر صادق واعظ زاده ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رئيس سازمان صداو سيما ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اعضاي كميته بررسي وتكميل گزارش توسعه فرهنگي هستند .

در پژوهش عنوان شده ، از رويكرد برنامه ريزي راهبردي استفاده شده و هدف آن استخراج راهبردهاي كلان در حوزه هاي فرابخشي و بخشي فرهنگي بوده است .

اين پژوهش در پنج فصل ، با عناوين : فضاي مفهومي مديريت راهبردي ، فرهنگ و برنامه ريزي (برنامه ريزي راهبردي فرهنگي )، رسالت ها و اهداف كلان فرهنگي كشور ، تحليل روندها و گرايش ها در بخش فرهنگ ، هنر و تربيت بدني ، فرهنگ و ساختار روابط فرابخشي و بخشي ( تحليل موقعيت واستخراج راهبردها ) ، تهيه شده است .

بر اساس اين گزارش ، در ادامه جلسه، پيشنهادهاي شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي درباره بازنگري واصلاح سرفصلهاي درس "كنترل جمعيت و تنظيم خانواده" مطرح شد و به تصويب رسيد . ( تدريس اين درس به عنوان دو واحد درسي عمومي در دانشگاهها ، مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.)

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