نابسامانی اقتصادی را به گردن تحریم انداختن پالس مثبت به دشمن است

منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سئوال برخی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات در جلسه این هفته کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: برخی مسائلی که در جامعه رخ می دهد اعم از مسائل اجتماعی و اقتصادی گاها به موضوعات امنیتی تبدیل می شود.

وی در ادامه افزود: تحولات اخیر بازار ارز خارج از عرف شاخص های اقتصادی به نظر می آمد و شرایط خاصی را در سیستم اقتصادی ایجاد کرد که یکی از ابعاد آن می توانست ابعاد امنیتی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بعد از پاسخ وزیر اطلاعات بهتر می توان به تشریح این موضوع که آیا مسئله امنیتی بوده و یا مولفه های دیگری در آن دخیل بوده است، پرداخت گفت: با توجه به دستگیری برخی از اخلالگران در بازار ارز و مطالبی که از آنها بدست آمده می توان فهمید که آیا انها به صورت یک شبکه سازماندهی شده عمل می کردند و یا اینکه نابسامانی های اخیر تنها یک اتفاق بوده است.

منصوری در پاسخ به این سئوال که تحریم های اقتصادی از سوی دشمنان چه مقدار در اقتصاد کشور ما تاثیر داشته است تصریح کرد: به نظرم تحریم ها نمی تواند عامل اصلی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد اما اثرات تحریم را نیز نمی توان نادیده گرفت.

وی اظهار داشت: این مشکلات اقتصادی بوجود آمده بیشتر به خاطر عدم تدبیر لازم در مسائل اقتصادی است تا تحریم ها و مشاهده کردیم که افزایش قیمت دلار با اقدامات اخیر و دستگیری چند اخلالگر پائین آمد و این نشان دهنده آن است که مشکلات بوجود آمده صرفا به خاطر تحریم ها نیست و می توان با برنامه ریزی جلوی این نابسامانی ها را گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه می توان از این تحریم ها به عنوان یک فرصت استفاده کرد گفت: تاکید به این موضوع که تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم هاست یک نوع پالس مثبت به دشمن نشان داده است.

منصوری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کارهای کارشناسی و تعامل میان قوا شکل بگیرد تحریم موضوعی نیست که بتواند اثرات سوئی بر اقتصاد ما داشته باشد.