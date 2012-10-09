عرضه دستگاه تولیدکننده مواد اولیه داروهای ضدسرطان

محسن رحیمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دستگاه تولید شده برای تهیه نانو ذرات لیپوزوم طراحی و ساخته شده است، افزود: لیپوزومها ذرات کروی شکلی هستند که حاوی غشای چربی دوست و هسته آب دوست هستند و مواد مورد نظر در درون غشا و هسته ذخیره به موضع مورد نظر انتقال می دهند.

مجری طرح با اشاره به عملکرد دستگاه نانو لیپوزم ساز، اظهار داشت: دستگاه طراحی شده قادر به تولید نانولیپوزوم به عنوان سامانه ای برای انتقال یکسری از مولکولهای هدف است.



وی در این باره توضیح داد: مولکول مورد نظر چون دارو و یا سایر مواد در بخش هسته آب دوست و یا غشای چربی سوز بارگذاری می شود و از طریق این سامانه در موضع مورد نظر منتقل می شود. این سامانه از مولکول بارگذاری شده در برابر عوامل تخریب زا محافظت می کند.



رحیمی با بیان اینکه دستگاه نانو لیپوزوم طراحی شده قادر به تولید لیپوزوم به صورت مستقیم و یک مرحله ای است، اضافه کرد: دستگاه های موجود ابتدا میکرولیپوزوم های چند لایه را تهیه و از طریق یکسری روشها اقدام به کاهش سایز لیپوزومها می کند ولی در دستگاه طراحی شده در یک مرحله نانوذرات لیپوزوم را تولید می کند.



مجری طرح با اشاره به کاربردهای این دستگاه خاطرنشان کرد: این دستگاه در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.



رحیمی با اشاره به کاربردهای این دستگاه در تولید دارو، گفت: در حاضر مواد اولیه تولید لیپوزوم که "فسفولیپیدها"هستند، دارای قیمت بالایی است. این مواد در تولید داروهای هدفمند ضد سرطان و ضد هپاتیت کاربرد دارد که در آینده در صورت تولید انبوه فسفولیپیدها و کاهش قیمت آن، این دستگاه می تواند در این حوزه کابردهای وسیعی داشته باشد.



این محقق به کاربردهای این دستگاه در تولید داروهای آرایشی و بهداشتی، یادآور شد: نانو لیپوزومها در تولید کرمهایی برای درمان بیماریهای پوستی و داروهای آرایشی و بهداشتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.



به گفته وی، نانو لیپوزوم با استفاده از هسته آب دوست می تواند مواد دارویی را به موضع مورد نظر انتقال دهد.



مجری طرح به بیان کاربردهای نانو لیپوزوم در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: با استفاده از نانو لیپیوزوم می توان یکسری سموم شیمیایی که در زمانهای خاصی باید به گیاه برسد، در نانو لیپوزوم بارگذاری می شود و به تدریج به زمین وارد می شود. به این ترتیب سموم شیمیایی وارد آبهای زیر زمینی نخواهد شد.