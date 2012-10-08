تولید محصول مهمترین هدف تهیه مقالات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری بعد از ظهر دوشنبه در همایش تولید علم که با حضور پروفسور سمیعی رئیس فدراسیون جراحان اعصاب جهان در مشهد برگزار شد اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هفت هزار دانشجو، هفتصد عضو هیئت علمی و بیش از 300 پژوهشگر تحصیلات تکمیلی نقش موثری در تولید علم کشور ایفا می کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در چند سال اخیر موفقیتهای چشمگیری در تولید علم کشور داشته است تاکید کرد: در حال حاضر این دانشگاه در رتبه سوم علمی کشور پس از دانشگاههای تهران و شیراز قرار دارد.

وی بیان کرد: میزان جهش علمی کشور ایران را در سال 2011 بیست درصد بوده است و در رتبه نخست منطقه قرار داریم .

قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خراسان رضوی گفت: به همت متخصصان و پژوهشگران، کشور ایران در حال حاضر تولید یک سوم علم خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش نشریه نیچر در سال 2012، کشور ایران در حال حاضر در رتبه شانزدهم تولید علم در جهان و نخست منطقه قرار دارد.

شبستری افزود: بر اساس ارزیابی این نشریه اگر تولید علم در ایران به همین روال باشد در سال 2018 رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص می دهد.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران درسال 2004 سهمی از تولید علم یک درصد جهان نداشت بیان کرد: با تلاش پژوهشگران و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد علمی، در حال حاضر یک درصد تولید علم جهان ازکشور ایران است.

شبستری با اشاره به اینکه تعداد دانشمندان ایرانی یک درصد جهان در حال افزایش است گفت: در سال 2011 سه استاد دانشگاه های کشور جزء یک درصد جهان بود.

وی افزود: تعداد این دانشمندان در سال 2012 به شش دانشمند افزایش یافت که یکی ازاین دانشمندان استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: تعداد مجلات نمایه شده در پایگاه بین المللی اسکوپوس از 21 مجله به 79 مجله افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش 10 برابری تعداد مقالات نمایه شده دانشگاههای علوم پزشکی در پایگاههای بین المللی از 658 به شش هزار605 مقاله در طی هشت سال گذشته از دیگر موفقیتهای ایران در عرصه علم به شمار می رود.

شبستری با اشاره به اینکه در حال حاضر در رشته داروسازی رتبه شانزدهم جهان راداریم تصریح کرد: در دیگر گروههای علوم پزشکی نیز باید تلاش شود که رتبه های برتر منطقه ای و جهانی را به دست بگیریم.

شبستری افزود: حضور این استاد برجسته جهانی در این دانشگاه فرصت مهمی برای دانشجویان و اساتید این دانشگاه ایجاد کرده است که از تجربیات ایشان استفاده کافی را ببرند.