مانتو، چادر و پوشش سر اولین محصولات برند دانشگاهی پرنیا

مهنازامیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه چه زمانی نمایشگاه طرح پرنیا افتتاح می شود، گفت: بخشی از دانشگاه الزهرا (س) برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده و در حال حاظر نمایندگان وزارت علوم و وزارت ارشاد که طرح پرنیا طرحی مشترک بین این دو مجموع است، درحال آماده سازی فضا برای برپایی این نمایشگاه هستند.

معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه هنوز روز افتتاح مشخص نشده است، یادآورشد: دانشگاه الزهرا (س) به عنوان دانشگاه پایلوت معرفی شده و تا کنون سه الی چهار دانشگاه در این زمینه همکاری داشتند که کارشان معرفی لباس حجاب یا لباس اجتماع است یعنی حجابی که فرد در فضای عادی اجتماع می تواند آن را داشته باشد.

وی ادامه داد: تعبیر ما از لباسی که در فاز اول ارایه می شود مانتو اجتماع، چادر و پوشش سر است که تمام پوشش ها را در برگیرد.

امیرخانی بابیان اینکه شاید در فاز دوم وارد مانتو مجلسی شویم، یاداورشد: با توجه به تحریم‌ها، و قرار داشتن در سال تولید ملی درصدد هستیم فضای مناسبی ایجاد کنیم تا دانشجویان بتوانند لباس متناسب با قیمت متناسب تهیه کنند.

وی ادامه داد: اینکه چرا در دانشگاه الزهرا (س) این طرح انجام می شود برای این است که این دانشگاه دارای گروه طراحی لباس در دانشکده هنر بوده که مطالعات عملی در این زمینه انجام می دهد.

وی ادامه داد: این گروه درباره مد و لباس مطالعات عملی انجام می دهد که به پژوهشی میدانی منجر می شود، برای ارتقاء در این زمینه از دانشجویان که مصرف کننده مانتو اجتماع هستند در زمینه لباس، نوع پوشش، نوع رنگ و جنس لباس نظرخواهی می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) یادآورشد: قرار است همچنین با برند پرنیا خارج از دانشگاه هم برای عموم مردم نمایشگاهی برگزار شود ولی با قیمت بالاتر.