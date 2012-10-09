بادبادکها در گلستان شهدا به پرواز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر،ظهر دوشنبه هزاران پروانه جشنواره کودک به دست دانش‌آموزان اصفهانی به پرواز درآمدند، در میان دانش‌آموزانی که برای تجدید میثاق با شهدا به گلستان شهدا آمده بودند، داوران کودک و خبرنگاران نوجوان با لباس‌های مخصوص خود در این جمع دوستانه حاضر شده بودند.

در این مراسم که شهیدی دبیر اجرایی جشنواره، میرعلایی مدیر جشنواره کودک و نوجوان به همراه سقاییان‌نژاد شهردار اصفهان آغاز معنوی جشنواره را جشن گرفتند، برنامه را مارش نظامی یار دبستانی من آغاز کردند و با فریاد الله اکبر و به هوا فرستادن بادبادک‌های رنگی و 26 کبوتر به صورت نمادی بیست و ششمین جشنواره کودک را افتتاح کردند.

مرتضی سقائیان‌نژاد با به روی سن رفتن و با بیان اینکه شما کودکان هستید که آینده‌سازان این کشور هستید و در سربلندی کشور نقش اساسی دارید و این مراسم افتتاحیه را در گلستان شهدا برگزار کردیم تا بدانیم این آرامش را در اینجا ما مدیون شهدا هستیم.

امیر محمد برنامه عمو پورنگ نیز با به روی سن آمدن و این که به یاد شهدا صلوات بفرستید، با خواندن شعر حمد و در وصف امام رضا(ع) کودکان منتظر و مشتاقش را با خود همگام کرد.

در ادامه این برنامه میرعلایی با این سوال که چه کسانی حاضرند برای دفاع از ایران جان خود را فدا کنند، با قیام تمامی دانش‌آموزان مواجه شد و در پایان با شاخه‌های گل بر سر قبور شهدا حاضر شدند و با تجدید میثاق با شهدا بیست و ششمین جشنواره را آغاز کردند.



