ورزشکاران همدان در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور صاحب مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات نان‌چوان ووشوی قهرمانی کشور، سانداکاران همدان خوش درخشیدند.

بر اساس این گزارش، دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک کمیته نان‌چوان ووشو که دو روز به میزبانی تهران و در ورزشگاه کارگران برگزار شد با شناخت نفرات برتر در دو بخش تالو و ساندا به پایان رسید.

در این مسابقات همدانی‌ها در بخش ساندا درخشیدند و شرکت کنندگان این استان در بخش بزرگسالان، جوانان و نوجوانان ووشوکاران در لیست نفرات برتر قرار گرفتند.

در ساندا بزرگسالان و در وزن 60- کیلوگرم فرود ظفری از همدان اول و در ساندای جوانان و در وزن 56-محمد مهرپاک از همدان صاحب مدال شد.

وزن 70- کیلوگرم محمد سلگی از همدان نیز اول شد.

باشگاه شهرداری همدان با اسپارتای ترکیه تفاهم نامه ورزشی منعقد کرد

باشگاه شهدای شهرداری همدان با هیئت اعزامی از اسپارتای کشور ترکیه به شهر همدان، تفاهم نامه فرهنگی ورزشی منعقد کرد.

مدیرعامل باشگاه شهدای شهرداری همدان در ان خصوص گفت: همزمان با برگزاری نشست های مشترک مسئولان اجرایی اسپارتای ترکیه و همدان، همکاری متقابل در بخش فرهنگی و ورزشی مورد تاکید طرفین قرار گرفت و باشگاه شهدای شهرداری همدان نیز براساس امکانات و شرایط مناسب آمادگی همکاری با دستگاه ورزش این شهر را اعلام کرد.

حسن محمدی افزود: باشگاه شهدای شهرداری همدان آمادگی خود را برای اعزام تیم های ورزشی براساس پتانسیل موجود در رشته های ورزشی اسپارتای کشور ترکیه اعلام کرد.

محمدی عنوان کرد: همکاری های فرهنگی ورزشی با اسپارتای کشور ترکیه در کمک به توسعه این بخش تاثیر بسزایی خواهد داشت.

پیروزی بانوان کبدی‌کار ملایری در خرم‌آباد

بانوان کبدی‌کار ملایری در خرم‌آباد به پیروزی رسیدند.

بر اساس این گزارش،در پی دعوت هیئت کبدی استان لرستان از تیم کبدی بانوان شهرستان ملایر برای انجام مسابقه دوستانه تیم کبدی بانوان ملایر با حضور در خرم‌آباد در مصافی غیر قابل مقایسه تیم کبدی بانوان لرستان را با نتیجه 101 بر 21 شکست داد.

گفتنی است تیم نوجوانان لرستان تازه تشکیل شده و استعداد های بسیار خوبی در این تیم وجود دارد.

معرفی قهرمانان دو ماده پیست

دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده، با معرفی قهرمانان دو ماده پیست پیگیری شد.

دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و به مناسبت گرامیداشت "شهدای زن"، در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از شنبه پانزدهم مهرماه به مدت سه روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.

در دومین روز از این مسابقات، رکابزنان در دو ماده پیست با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان در رده سنی جوانان و در ماده دور حذفی فرشته چلانی از تیم دبیری تبریز اول، پرستو باستی از تیم پاسارگاد تهران دوم و انسیه بیاتی از تیم شهرداری همدان سوم شد.

در رده سنی بزرگسالان و در ماده دور حذفی آتوسا عباسی از تیم پاسارگاد تهران، نیکناز فاضلی از تیم شهرداری همدان و شیوا بزرگمهر از تیم ترافیک تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

عیوقیان نایب رئیس هیئت فوتبال همدان شد

سیدمحمد عیوقیان در حکمی از سوی عباس صوفی رئیس هیئت فوتبال همدان به عنوان نایب رئیس این هیئت منصوب شد.

بر اساس این گزارش، عیوقیان که اخیرا از سمت معاونت توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان همدان بازنشسته شده ، از این پس در هیئت فوتبال همدان همکاری می کند.

عیوقیان دارای مدارک مربیگری فوتبال و تجربه مدیریت در عرصه های مختلف بویژه فوتبال است و در سال های اخیر نیز در سمت سرپرست هیئت فوتبال همدان نیز فعالیت داشته است.