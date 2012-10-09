توافق ایران و عربستان بر سر دیپلماسی حج/ حج امسال وحدت‌ بخش است

محمدرضا باقری امروز در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره درباره وضعیت دیپلماسی مشترک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پیرامون برگزاری مناسک حج به عنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان، گفت: روابط سیاسی ایران و عربستان در سال‌های اخیر همواره دارای نوسان‌هایی بوده است.



معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه همواره سعی شده موضوع برگزاری حج از سایر مسائل سیاسی و بین‌المللی بین ایران و عربستان تفکیک شود، تصریح کرد: اصل این موضوع مورد تایید مقامات دو کشور قرار گرفته است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه مقامات دولت عربستان همچون ایران به این اصل اعتقاد دارند که مناسک حج به عنوان بزرگترین رویداد بین المللی جهان اسلام باید منظم، با آرامش و با برنامه انجام شود، اظهار داشت: سیاست بعثه مقام معظم رهبری برگزاری هر چه باشکوه‌تر مناسک حج با حضور مسلمانان چهار گوشه جهان است.



وی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر اینکه دیپلماسی حج جمهوری اسلامی ایران نه تنها مانعی در راه روابط دو کشور نگردد، بلکه منجر به بهبود هر چه بیشتر فی مابین شود، تاکید کرد: ایران به منظور برگزاری با شکوه مناسک حج انجام آموزش‌های گسترده ای را در بین زائران و حجاج ایرانی سرزمین وحی در دستور کار خود قرار داده است.



باقری با اعلام اینکه سیاست کلان و اصلی ایران مشارکت با عربستان در انجام برخی از برنامه‌های جمعی مسلمانان در مکه مکرمه و مدینه منوره همچون برگزاری نماز جماعات است، تبیین کرد: دولت عربستان سعودی هم در چند سال گذشته هماهنگی و حمایت لازم از برگزاری برخی از برنامه دینی، مذهبی و اعتقادی زائران ایرانی همچون برگزاری دعای کمیل داشته است.



معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه امسال هم همچون سال‌های گذشته دعای عظیم کمیل ایرانیان حاضر در مدینه منوره با نظم و انضباط خاص و بدون کوچکترین مشکلی برگزار شد، گفت: برگزاری دعای کمیل با مشارکت و حمایت دولت عربستان انجام شده است.



این مقام مسئول برگزاری دعای کمیل با مشارکت حدود 20 هزار زائر ایرانی حاضر در مدینه منوره را نمونه خوبی از همکاری و هماهنگی دو جانبه و دیپلماسی مشترک ایران و عربستان سعودی عنوان کرد و افزود: پیش بینی می‌شود با مشارکت دو طرف زمینه برگزاری حجی باشکوه و وحدت بخش فراهم شود.