ثروتی با مهر مطرح کرد: متاسفانه در دولت فرهنگ پذیرفتن اشتباه و عذرخواهی و استعفا وجود ندارد

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای فراکسیون رهروان ولایت با حضور وزیر اقتصاد و بررسی بازار ارز اظهارداشت: در این جلسه نمایندگان نقطه نظرات خود را بیان کردند و وزیر هم از برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز صحبت کرد.

مرکز مبادلات ارزی تنها راهکار دولت برای ساماندهی بازار ارز

وی ادامه داد: دولت تنها راهکاری که دارد همان مرکز مبادلات ارزی است و برنامه جامع دیگری ندارد، البته جدیدا به این فکر افتاده اند که نظارت و مدیریتی در ارز مرجع که به وارد کنندگان داده می شود، داشته باشند.

ثروتی که خود یکی از نمایندگانی است که در جلسه فراکسیون رهروان با وزیر اقتصاد، نقطه نظراتش را بیان کرده است، در ادامه خاطرنشان کرد: من در این جلسه به نمایندگان گفتم، وقتی صحبت از استیضاح وزیر ورزش، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش است، چرا وزیر اقتصاد را استیضاح نکنیم؟ هم فضا برای این استیضاح مناسب است هم در جامعه زمینه پذیرش دارد.

شرط عدم استیضاح وزیر اقتصاد

وی ادامه داد: من به وزیر گفتم که شما وضعیت اقتصادی را فوق العاده خراب کردید. آقای لاریجانی هم در این جلسه حضور داشت. تاکید کردم وزیر اقتصاد باید تعهد دهد مشکلات را حل می کند و وضعیت موجود را بهبود می بخشد وگرنه مجلس باید استیضاحش کند.

رئیس جمهور تصمیمات وزیران را وتو می کند

ثروتی گفت: رئیس جمهور در کشور برای همه امور راسا تصمیم گیری می کند. وی رئیس بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار و رئیس صندوق توسعه ملی است. زیرا فقط اوست که تصمیم گیرنده است. آقای رئیس جمهور علیه وتو در سازمان ملل صحبت می کند اما قائل به رای وزیران نیست. رئیس جمهور نظرات وزیران و توافقات صورت گرفته در نشست های مشترک دولت و مجلس را وتو می کند و در حالی خود از تک محوری انتقاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شورای پول و اعتبار تصمیم کارشناسانه بگیرد، رئیس جمهور وتو می کند. رئیس جمهور همه اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی را به هیات عامل منتقل کرد درحالی که دو نماینده مجلس که عضو هیات امنا بودند نسبت به این تصمیم اعتراض کردند اما همه وزیران به تصمیم رئیس جمهور رای دادند و کسی خلاف نظر رئیس جمهور عمل نکرد. این اقدام خلاف قانونی است که رئیس جمهور انجام داد.

رفتار احمدی نژاد با وزیران در جلسه هیات دولت

ثروتی گفت: من با چشم خود سال 85 در جلسه هیات دولت در استان خراسان شمالی دیدم که وقتی دو وزیر کابینه خواستند درباره مصوبه ای اظهار نظر کنند رئیس جمهور چنان رفتاری کرد که هر دو خجالت کشیدند، آقای احمدی نژاد خطاب به آنها گفت "دیگر بس است الان جای این حرفها نیست". نهایتا در آن مورد خاص رئیس جمهور نظر خود را اعمال کرد.

وی ادامه داد: این درحالی است که آن دو وزیر قصد انتقاد نداشتند فقط می خواستند نظر خود را بگویند.

نماینده بجنورد خاطرنشان کرد: اگر مجلس در جلسه روز یکشنبه، طرح یک فوریتی توقف اجرای هدفمندی یارانه ها و طرح دو فوریتی هزینه شدن منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز را بررسی کرد، برای این است که همه نگران تبعات تصمیمات اقتصادی دولت هستند. این اقدام مجلس برای انتقام گیری نیست. ما می خواهیم مشکلات را ریشه ای حل کنیم.

احمدی نژاد در 7 سال یکبار هم عذرخواهی نکرد

نماینده بجنورد به نشست خبری رئیس جمهور در هفته گذشته اشاره کرد وگفت: نطق و ادبیات رئیس جمهور در این مصاحبه اصلا زیبنده رئیس جمهور نبود. آقای احمدی نژاد در طول 7 سال ریاست جمهوری، حتی نخواست یک بار بگوید "من کوتاهی یا اشتباه کردم". در ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی که در دل دولت اتفاق افتاده ، رئیس جمهور می گوید دولت ما پاک ترین دولت است!

وی افزود: تا کی قرار است اینگونه واکنش نشان داده شود. رئیس جمهور در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم به دنبال این بود که دوباره از مابه التفاوت نرخ ارز، پولی بین مردم عرضه کند. جمله ای که آقای احمدی نژاد در کرمانشاه گفت مبنی بر اینکه " پول نفت را طوری توزیع می کنم که تا صد سال دیگر کسی نتواند" عمق دیدگاه رئیس جمهور را نشان می دهد که به هدفمندی یارانه ها چطور نگاه می کند.

ثروتی خاطرنشان کرد: دولت آقای احمدی نژاد در یک آمار اعلام کرد که دومیلیون و ششصد شغل ایجاد کرده و در سال دیگری اعلام شد یک میلیون و ششصد شغل ایجاد شده است در حالی که طبق آمار مرکز آمار ایران ما در کشور 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم، با این حساب دولت وی دو برابر تعداد بیکاران شغل ایجاد کرده است.

در دولت فرهنگ استعفا و معذرت خواهی وجود ندارد

نماینده بجنورد گفت: رئیس جمهور اعلام کند که خطا و اشتباه کرده است تا شهامت اعتراف به اشتباه در جامعه زنده شود. چنین فرهنگی در کشورهای خارجی که تقیدات مذهبی ما را هم ندارند وجود دارد. اما متاسفانه در دولت فرهنگ استعفا در هنگام اشتباه، یا معذرت خواهی وجود ندارد .

آیا 22 نفر اقتصاد مملکت را بازی دادند؟

وی ادامه داد: در جلسه با وزیر، سوال کردم آیا 22 نفر باید اقتصاد مملکت را بازی دهند و کسی توان مقابله نداشته باشد؟ یا اینکه وزارت اطلاعات ناتوان در این موضوع بوده، یا شناسایی شده بودند و اقدام نشده است؟ کدام مورد درست است؟ اگر وزارت اطلاعات مقصر است بگویید تا وزیر را استیضاح کنیم، یا مشکل جای دیگر است؟ شایسته نیست تیم اقتصادی دولت از این موضوع بی خبر باشد .

نتیجه سرعت در اجرای هدفمندی یارانه تورم صد در صدی است

عضو فراکسیون رهروان ولایت افزود: آن زمان که مجلس هشدار می داد قانون هدفمندی یارانه ها طی 5 سال باید اجرا شود تا شیب ملایم داشته باشد و فشار بر مردم نیاید، رئیس جمهور اصرار بر اجرای سه ساله داشت. نتیجه سرعت در اجرای قانون هدفمندی تورم صددرصدی است. مردم امروز با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش مهر، به دنبال مشکلات به وجود آمده در بازار ارز، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهور را تهیه کرده اند که این طرح هم اکنون بیش از 90 امضا دارد. نصاب لازم برای مطرح شدن سوال از رئیس جمهور امضای یک چهارم نمایندگان مجلس یعنی 74 امضا است.