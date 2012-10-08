اعتراف به ناتوانی اسرائیل / نگران حملات موشکی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سرلشگر "ایتسیک کوهن" فرمانده گردان پشتیبانی لجستیکی ارتش رژیم صهیونیستی گفت : اسرائیل آماده جنگ آتی است، اما از بابت ناتوانی پایگاههای نظامی خود نگران است.

وی افزود: انبارهای ما پر است و ما آماده جنگ هستیم و تلاشهای زیادی برای پایداری پایگاههای نظامی در جنگ احتمالی به کار گرفته ایم، اما نگران ناتوانی این پایگاهها در برابر حملات موشکی هستیم.

این مقام نظامی صهیونیستی ادعا کرد: ارتش اسرائیل خطر نمی کند و تمرینات خود را دو چندان کرده و این به سبب تهدیدات مختلف است به ویژه که اهداف در جنگ آتی پایگاههای نظامی از جنوب تا شمال خواهد بود.

کوهن افزود: جبهه های نظامی و غیر نظامی اسرائیلی به شکل گسترده ای زیان خواهند کرد و هم اکنون تلاشهایی برای انبار کردن مهمات و ادوات نظامی در کارخانه غیر نظامی برای هدف قرار نگرفتن آنها در جریان است. ما می دانیم که پایگاههای نظامی هدف قرار خواهند گرفت بنابر این بخشی از ذخایر خود را در مناطق غیر نظامی انبار خواهیم کرد.

این مسئول نظامی اسرائیلی گفت: ما در جبهه بی ثباتی به سر می بریم و باید هر لحظه و هر زمان آماده باشیم. ما تحولات سوریه را دنبال می کنیم.