دوست دارم با تيمهاي گمنام كار كنم

ناصرحجازي درباره اين سفر به خبرگزاري " مهر" گفت : مسوولين باشگاه ازمن دعوت كردند تا در مراسم جشن آنها شركت كنم و اين فرصتي است تا وضعيت و امكانات اين تيم اراكي را از نزديك ببينم و در صورتي كه شرايط كار درآنجا مساعد بود، مربيگري اين تيم را بر عهده بگيرم .

وي افزود : كار در تيمهاي شهرستاني سخت است چون اين تيمها از نظر مالي و بازيكنان خوب معمولا در مضيغه هستند و فضاي كار چندان در آنها فراهم نيست با اين وجود من هميشه دوست داشتم با تيمهاي گمنام كا ركنم و بازيكنان جوان را رشد بدهم.

مربي سابق استقلال درباره احتمال حضورش در اين تيم شهرستاني گفت : توافق من بستگي به مديريت ، امكانات ، شرايط مالي و بازيكنان اين تيم دارد . دراين سفرشرايط اين باشگاه را بررسي مي كنم واگرديدم زمينه كاردراين تيم مساعد است ، مسئوليت اين تيم را بر عهده مي گيرم .

البته من ازهمكاري با تيم استقلال رشت اين تجربه را بدست َآوردم كه با هر شرايطي كار نكنم،اين تيم از نظر مالي به شدت كمبود داشت بطوري كه مجبور بودم حقوق بازكنان را از جيب خودم بدهم . روي همين حساب نمي خواهم دوباره اين وضعيت تكرار شود و باز هم بگويند حجازي با تيمهاي بزرگ موفق است .

حجازي درباره احتمال همكاري با پور حيدري دراين تيم گفت : آقاي پور حيدري در حال مذاكره با تيم راه آهن است و من خوشحال مي شوم با ايشان همكاري كنم و از تجربيات يكديگربراي موفقيت تيم صنايع اراك استفاده كنيم .

حجازي درپايان گفت: من براي كارم يكسري شرايط را درنظرمي گيرم و درصورتي كه تيم اراكي واقعا شرايط مناسبي داشت وباعلاقه مندي مربيگري آن را قبول مي كنم.