واگن خودروبر فارس دو طبقه می شود

مهرداد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه بیان کرد: مدتی قبل یک واگن خودروبر با سرعت 120کیلومتر به واگنهای مسافربری استان فارس اضافه شد.

وی با بیان اینکه این واگن یک طبقه بود، گفت: ظرفیت این واگن پنج خودرو بود که به منظور رفاه حال شهروندان برای استان فارس خریداری شد.

مدیرکل راه آهن فارس ادامه داد: با توجه به استقبال مسافران از این واگن خودروبر، واگن دو طبقه خودرو بری خریداری که به زودی وارد استان می شود.

وی افزود: این واگنها در مسیر شیراز - تهران و بالعکس و همچنین یک روز در مسیر شیراز - مشهد و برعکس حرکت خواهند داشت.

500 میلیون تومان هزینه نگهداری از تجهیزات راه آهن

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از تجهیزات راه آهن گفت: هر ماه بیش از 150 میلیون تومان برای نگهداری خطوط راه آهن استان فارس هزینه می شود به طوریکه با دیگر هزینه ها این رقم به بیش از 500 میلیون تومان می رسد.

مدیر کل راه آهن استان فارس بیان کرد: این مبلغ برای نگهداری از دستگاه های مختلف، نگهداری از خطوط و... هر ماه هزینه می شود.

وی در ادامه پیرامون نظارت بر خطوط راه آهن برای فصل زمستان گفت: هر ماه کارشناسان فنی و دیگر کارشناسان از ساختمان، خطوط، روسازی خطوط، قطعات واگنها و.... بازرسی و در صورت بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

انصاری با اشاره به آمادگی کامل راه آهن فارس برای فصل زمستان اظهار داشت: در حال حاضر بررسیهای لازم به منظور ایمنی مسافران و رفع مشکلات در صورت بروز و... انجام شده و مسافران می توانند در فصل زمستان با آرامش خاطر سفر کنند.

تغییر زمان حرکت قطار فارس

مدیر کل راه آهن استان فارس ادامه داد: با توجه به آغاز فصل پاییز و زمستان زمان حرکت قطار استان فارس به مشهد و تهران تغییر می کند.

وی با بیان اینه این تغییرات از 20 مهرماه آغاز می شود، گفت: اطلاعات لازم پیرامون این تغییرات به زودی اعلام می شود.