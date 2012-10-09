تیراندازی در کنگان دو زخمی برجای گذاشت

شعبان کاویان پور ضمن تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: این حادثه در خیابان 17 شهریور بندر کنگان اتفاق افتاد که تماسی در این خصوص با پلیس 110 گرفته شد و مضروبین این حادثه که دو نفر با نام‌های الف.ج فرزند محمد و ف.الف فرزند محمد بودند، پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

دادستان کنگان اظهار داشت: این تیر اندازی بوسیله اسلحه کلاش اتفاق افتاده و ظاهراً 15 تیر به صورت رگبار توسط ضاربین شلیک که البته تنها 13 پوکه آن کشف شده است.

کاویان پور تاکید کرد: یکی از کسانی که به آن بیشتر مصنون هستیم را دستگیر کرده و در حال تحقیق و بازجویی از وی هستیم.

وی با بیان اینکه مطمئناً ضاربین بیش از یک نفر و به عبارتی چندین نفر بوده اند، گفت: درگیری میان دو خودرو بوده که گفته می‌شود که خودروی ضاربین از نوع پژو 405 و پلاک آن متعلق به خودروی دیگر است که این کار نیز برای در امان ماندن از شناسایی صورت گرفته است.

کاویان پور اذعان داشت: اتهام ضاربین با توجه به نحوه تیراندازی، مشخصاً شروع به قتل محسوب می شود که مجازات آن شش ماه الی سه سال حبس است.

وی ادامه داد: چنانچه اسلحه ای که ضاربین با آن اقدام به تیر اندازی کرده اند دارای مجوز نباشد، حمل و نگهداری آن غیر مجاز محسوب شده و مجازات آن از دو تا پنج سال است.

دادستان کنگان افزود: تخریب خودروی مضروبین بوسیله تیراندازی نیز دارای مجازات شش ماه الی سه سال است که مطمئناً اعمال خواهد شد.

وی با عنوان مجدد سه اتهام ضاربین یادآور شد: تخریب خودرو، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و شروع به قتل عمدی از اتهامات امنیتی این مضروبین است .

دادستان کنگان در پایان تاکید کرد: چنانچه هر شخص یا گروهی مرتکب جرائم امنیتی شود، طبق قانون، با قاطعیت و بدون هیچ تخفیفی با آنها برخورد خواهد شد.