نجات جامعه در گرو درست اجرا شدن احکام و دستورات دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا شامگاه دوشنبه در نشستی با موثرین بازار سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهر ضمن تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در کسب و کار، شایعه پراکنی در خصوص افزایش قیمت را موجب اخلال در نظام اقتصادی دانست و گفت: باید درد دین داشته باشیم و برای پیاده شدن احکام دین اسلام همگی تلاش کنیم.

وی نجات جامعه را به درست اجرا شدن احکام دین اسلام دانست و تصریح کرد: اگر احکام و دستورات دین مبین اسلام درست در جامعه پیاده شود جامعه نجات پیدا خواهد کرد.

تقوی نیا با اشاره به لزوم دفاع از میهن اسلامی در برابر هر گونه تهدید و تهاجم بیگانگان افزود: دشمن با راه اندازی جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و اقتصادی به مقابله با اسلام و نظام اسلامی آمده است پس با هوشیاری کامل باید این توطئه ها را خنثی کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: ملت ایران اسلامی به بیگانگان اجازه نخواهد داد تا به خاک این کشور تجاوز کنند و بحمدالله نیروهای اسلام در هر لباسی با تجهیزات و آمادگی کامل مدافع میهن اسلامی خواهند بود.

وی با اشاره به پناهندگی منافقین جدا شده از اسلام و انقلاب به دشمن، ابراز داشت: چقدر ذلیل و خوار هستند منافقین و کسانی که از اسلام و انقلاب جدا و به دامان پلید دشمنان پناهنده شدند و بر علیه ملت ایران برنامه ریزی می کنند که البته خداوند مکر و حیله دشمنان را به خودشان بر می گرداند.

تقوی نیا همچنین ضمن تاکید بر پرهیز از شایعه افکنی ها در خصوص قیمت کالا و اجناس، بیان داشت: افزایش کاذب و غیر واقعی قیمت ها سناریویی جدید از سوی دشمن در راستای اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران است.

تقوی نیا در پایان به تولید و انتشار فیلم موهن و اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و با بیان این که حتی نگاه کردن به این فیلم گناه است گفت: کسانی که این فیلم را ساخته اند و منتشران این فیلم همه مورد نفرت مسلمانان جهان هستند.