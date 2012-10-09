حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران جز پنج کشور بلاخیز دنیا است، افزود: تا کنون 42 بلا در دنیا تعریف شده که کشور ما حدود 32 نوع از این بلاها را تجربه کرده و می کند که بعضی از آن ها را مردم می شناسند و بعضی از آن ها را هم به دلیل نادر بودن نمی شناسند.

وی خاطرنشان کرد: این بلاها از خشکسالی ها شروع می شود و با سیل، زلزله، گردباد، طوفان های گوناگون و ... ادامه می یابد که بعضی از این موارد با شدت بیشتری اتفاق می افتند و اپیدمی هستند و بعضی ها کمتر و به صورت نادر رخ می دهند.

کاهش اثرات بلایای طبیعی در دنیا یک روز، در ایران یک هفته

معاون هلال احمر شاهرود با اشاره به این که در دنیا یک روز به عنوان روز کاهش بلایای طبیعی معرفی شده تصریح کرد: از آن جایی که ایران جز پنج کشور بلاخیز دنیاست و همه ساله کشور تلفات انسانی قابل توجه و خسارات مالی زیادی متحمل می شود و برای این که اهداف تبلیغاتی این روز بیشتر نمود پیدا کند در ایران برای آن یک هفته در نظر گرفته شده است.

مسئول امور امداد و نجات هلال احمر شاهرود اظهار داشت: امسال این هفته از 15 تا 22 مهر شروع شده و عمدتا تمام دستگاه هایی که عضو مدیریت بحران شهرستان هستند در راستای وظایفی که در حوادث دارند برنامه های خاص و متفاوتی برای معرفی و آموزش در این زمینه تعریف می کنند.

محمدی بیان داشت: جمعیت هلال احمر نیز برنامه هایی در همین راستا تدوین کرده که مختص به این هفته نیست و در طول سال به صورت مستمر انجام می شود.

برگزاری مانور با هدف سنجش تعامل با سایر دستگاه های امدادی

وی برنامه های این هفته هلال احمر را برگزاری انواع مانورها از جمله مانور امداد و نجات با محوریت حوادث ترافیکی با مشارکت اورژانس 115، آتش نشانی و نیروی انتظامی، مانور نونهالان مهد کودک های شهرستان با محوریت زلزله، مانور استانی زلزله با محوریت شرکت آب و فاضلاب شهری معرفی کرد.

مسئول امور امداد و نجات هلال احمر شاهرود با اشاره به این که مانور تعاملی با اورژانس و نیروهای انتظامی برای سنجش میزان آمادگی و سرعت عمل انجام شد، تاکید کرد: هدف اصلی و مهم در این مانور سنجش نحوه تعامل با سایر دستگاه ها در هنگام بروز سانحه و همچنین هشدار به مردم منطقه که نحوه برخورد با سازمان های امدادی و آماده کردن شرایط برای این گروه ها را جدی گرفته و مباحث ایمنی را فرا بگیرند.

ارائه آموزش مقابله با زلزله به نونهالان با زبان ساده

محمدی همچنین هدف از برگزاری مانور نونهالان را آموزش با زبان ساده و در حد فهم آن ها بیان کرد و افزود: این نونهالان بعد از آموزش به صورت عملیاتی مانور را اجرا کردند.

معاون جمعیت هلال احمر شاهرود بحث های مطرح شده در آموزش به نونهالان را پناهگیری، اقدامات ضروری که زمان زلزله باید انجام دهند، راه های اجتناب از اقدامات خطرناک و ... دانست.

برگزاری مسابقات تخصصی امداد و نجات در استان سمنان

وی برگزاری مسابقات امداد و نجات استانی که به صورت تخصصی برگزار می شود را از دیگر برنامه های این هفته هلال احمر معرفی کرد و گفت: محورهای این مسابقات نجات در آوار، نجات در سیلاب، نجات در جاده، اسکان اضطراری و امداد و کمک های اولیه است که در دو گروه دختران و پسران در سمنان برگزار می شود.

مسئول امور امداد و نجات هلال احمر شاهرود دیگر برنامه های هلال احمر در این هفته را غبار روبی مزار شهدا، برپایی دعای ندبه، شرکت در نماز جمعه، نشست و گفتگو با امدادگران، دیدار با فرماندار و ... معرفی کرد.

زیر ساخت های جامعه دستخوش بلایای طبیعی

محمدی بلاهای طبیعی را حوادثی دانست که روند عادی زندگی انسان را دچار اختلال می کند و خسارت های بوجود می آورند که زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... جامعه را دستخوش تحول می کنند.

وی، همچنین بسته به وسعت بلا مداخلاتی را که ممکن است صورت بگیرد را منطقه ای، محلی، کشوری، ملی، یا فراملی خواند و این مداخلات را برای حل بحران ضروری دانست.

معاون هلال احمر شاهرود با اشاره به بلاخیز بودن ایران خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر متولی آموزش امداد و نجات است و یکی از وظایفی که برای این نهاد تعریف شده آموزش در مرحله پیشگیری و آمادگی قبل از حوادث است.

آموزش تنها راه کاهش اثرات بلایای طبیعی

وی انجام این آموزش ها را جهت آمادگی جامعه در برخورد با بلایای طبیعی ضروری خواند و اظهار داشت: سیاست فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که آموزش باید در اهم فعالیت های هلال احمر قرار بگیرد چرا که بعد از بیش از 50 سال که ازعمر این نهاد می گذرد به این نتیجه رسیده ایم که تنها راه کاهش اثار حوادث و بلایای طبیعی آموزش به مردم است.

مسئول امور امداد نجات هلال احمر شاهرود گفت: آموزش های هلال احمر عمومی است و اختصاص به قشر خاصی ندارد و در سطوح مختلف اجتماع اجرا می شود.

ارائه آموزش های امدادی به صورت رایگان

محمدی با اشاره به این که آموزش ها از مقدماتی تا تخصصی انجام می گیرد افزود: هدف از آموزش های مقدماتی آمادگی جامعه است و هدف از آموزش های تخصصی تربیت امدادگر و نجاتگر عملیاتی برای مواقع بحرانی در منطقه، کشور و حتی جهان است.

معاون هلال احمر شاهرود با تاکید بر این که کلیه آموزش های هلال احمر رایگان صورت می گیرد عنوان کرد: در شرایط عادی بیشتر انرژی و هزینه جمعیت روی همین آموزش های مردمی جهت آمادگی مردم و تیم ها و سازماندهی آن ها جهت مقابله با حوادث است.

وی تصریح کرد: آموزش نقش موثری در خدمات هلال احمر به آسیب دیدگان و بالا بردن سطح آگاهی مردم دارد.

هلال احمر شاهرود سومین شعبه هلال احمر در کشور

معاون هلال احمر شاهرود با اشاره به قدمت این نهاد در کشور خاطر نشان کرد: ایران سال 1301 عضو فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر جهانی شد و شاهرود سومین شعبه ای بود که در ایران تاسیس شد و عمر آن به قبل از سال 1330 می رسد.

محمدی در پایان با اشاره به سابقه درخشان هلال احمر در ایران تصریح نمود: این نهاد امدادی، نقش خود را به خوبی در حوادث و بلایای طبیعی که هر ساله در ایران رخ می دهد به نمایش گذاشته و امیدواریم از این به بعد نیز با کمک مردم و نیروهای مردمی این نهاد بتوانند بهترین امکانات و خدمات را به حادثه دیدگان در شهرستان، استان و حتی کشور ارائه نماید.