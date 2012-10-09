مسئولان کشور به توسعه قم توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری که به منظور ارائه گزارش عملکرد یکساله خود در شهرداری و پاسخگویی به سئوالات اعضای شورای اسلامی شهر قم در این شورا حضور یافته بود نسبت با تشریح عملکرد یکساله خود در شهرداری قم، به برخی از مشکلات شهری پیش روی شهرداری اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی به وضعیت توسعه شهر قم شد.



وی اظهار داشت: میزان رضایتمندی زائران و مجاوران از عملکرد شهرداری قم برای ما بسیار مهم است و به همین منظور در اقدامی علمی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری قم بحث نظرسنجی از شهروندان و زائران را در دست اقدام دارد.



شهردار قم به برنامه‌های پیش روی شهرداری قم برای سال آینده اشاره کرد و گفت: خدماتی که طی سال گذشته ارائه شده نتیجه درایت اعضای شورای اسلامی شهر و همکاری و همدلی سایر همکاران خدوم مجموعه شهرداری قم است و امیدواریم در سال آینده خدمات بهتر و در خور شأن مردم شریف قم ارائه شود.



درآمد پایدار شهرداری فراهم نشده است



در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: در این یکسال حرکت‌های مناسبی صورت گرفته که باید از همه پرسنل خدوم شهرداری تشکر کنیم.



حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر افزود: حضور مهندس دلبری در مدیریت شهر و عمران شهری باعث شده که رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند و به ظاهر شهر که یکی از انتظارات مهم مردم بود و همیشه از مسئولان و مراجع گلایه داشتند رسیدگی شد که با حضور و مدیریت و برنامه ریزی شهردار اتفاق مهمی در این عرصه رخ داد.



وی به تعامل ایجاد شده بین شهرداری با ادارات استان اشاره کرد و افزود: هماهنگی مناسبی بین مسئولان ادارات و شهرداری ایجاد شده و این هماهنگی باید 2 طرفه باشد و از مسئولان ادارات حفار تقاضا داریم همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.



آتش زر با اشاره به اینکه شهرداری سهامدار برخی از شرکتها است ولی در تصمیم گیری این شرکتها حضور ندارد اظهار گلایه کرد و گفت: زمینه برای حضور وجود داشته و تعامل یک طرفه درست نیست.



وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در شهرداری وجود دارد مشکل درآمدی است گفت: نتوانستیم به درآمد پایدار شهری برسیم اما در این یکسال اقدامات خوبی انجام شده و امیدواریم انتظارات ما در یکسال آینده برآورده شود.



پروژه‌های عمرانی باید سرعت بیشتری بگیرد



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: طرح‌های عمرانی در شهر به خوبی فعال است و شهردار به طور جدی پیگیری می کند که اقدامات به موقع انجام شود البته می طلبد پروژه ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.



وی با اشاره به شعار سال ۹۰ وحمایت از تولید و سرمایه ایرانی اذعان داشت: بحث پارکینگ سازی در شهر قم شکل گرفته است و آئین نامه ای هم تدوین شده که می بایست بیشتر از گذشته بخش خصوصی را وارد کار کنیم و ساخت پارکینگ‌های عمومی برای ما مهم است.



دشمنان وارد جنگ روانی علیه کشور شده اند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به وضعیت فعلی کشور اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی که همه را درگیر خودش کرده وضعیت اقتصادی کشور است و مهم ترین موضوع بازار، بحث عرضه و تقاضاست و چنانچه این وضعیت بهم بریزد مشکل پیش خواهد آمد.



احمد امیرآبادی با اشاره به اینکه دشمنان وارد جنگ روانی علیه کشور شده‌اند افزود: ذخیره ارزی ما کافی است اما دشمن نمی‌گذارد ارز وارد کشور شود و پیش بینی این است تحریم‌ها تشدید شود که باید در مقابل دشمنان ایستادگی کرد.



وی به مسئولیت شهرداران در این وضعیت بسیار حساس اشاره کرد و تصریح کرد: مسئولیت شهرداری ها در این برهه از زمان بسیار سنگین است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی وضعیت کنونی شهر قم را بسیار خوب ارزیابی کرد و اذعان داشت: لازم است شهردار با بکارگیری تدابیر لازم شهر را مانند گذشته مدیریت کرند.



در ادامه حسن صبوری معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری قم به عملکرد یکساله شهرداری قم در خصوص تحقق درآمد و روند اجرای پروژه های شهری اشاره کرد و گزارش شهرداری را تقدیم شورای اسلامی شهر قم کرد.