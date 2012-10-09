ریشه مشکلات در عدم پایبندی به اعتقادات است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با بیان نکاتی اخلاقی اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم انسان را به شنیدن سخنان بزرگان با گوش دل توجه داده است.



وی افزود: برای گوش دل ارزش زیادی قائل شده است، چراکه مطلب و صدا را می گیرد، ‌آن را می‌فهمد و به آن عمل می‌کند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که خداوند قرآن را برای همه‌کس هدایت و تذکر قرار نداده است، گفت: خداوند می‌فرماید: قرآن من برای همه هدایت، روشنگری و تذکر نیست، بلکه برای کسی است که گوش دل برای او باشد.



وی با بیان این‌که کلام خداوند بهترین کلام‌هاست،‌ اظهار داشت: در رفت و آمد به محضر بزرگان دین باید کمال استفاده را از سخنان آنان که بیان قرآن و روایات ائمه هدی(ع) است را داشته باشیم.



وقت را طوری پر کنیم که مایه تأسف نباشد



آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: نباید این رفت و آمدها تنها گذراندن عمر و ضایع کردن آن باشد، باید کاری کنیم که برای آخرت ما ارزش داشته باشد و وقت را طوری پر کنیم که مایه تأسف نباشد.



وی با بیان این‌که عمر دنیا زودگذر است و نفس‌های ما نردبانی به آخر عمر است با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: ‌خداوند در آیاتی از قرآن کریم به مومنان می‌فرماید: تنها خود را نبینید، بلکه دیگران را با عقاید خود همراه سازید، هم خود در مسیر قرآن، اسلام و پیامبر (ص) گام بردارید و هم دیگران را به این مسیر تشویق و هدایت کنید.



به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید با بیان این‌که مقتضای عدل الهی این است که روزی پاداش عمل خوب و بد ما را خواهد داد، اظهار داشت: باید همه را به مسیر اسلام و انقلاب، رهبری و مراجع هدایت کنیم و غافلان را آگاه نماییم و اعتقادات را درست تبیین کنیم، ‌چرا که اگر اعتقادات ما درست شود نظام و انقلاب ما درست می‌شود و تمام بدبختی‌ها و مشکلات به خاطر عدم پایبندی به اعتقادات است.