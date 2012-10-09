بیش از 11 هزار و 300 تولد در قم ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عسکری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه بیان کرد: در 6 ماهه نخست امسال 11 هزار و 361 نفر در استان قم متولد شده اند که برخی از آنها ممکن است ساکن قم نباشند اما شناسنامه آنها در قم صادر شده باشد.



وی گفت: در 6 ماهه نخست امسال 2 هزار و 736 مورد فوت، 6 هزار و 485 مورد ازدواج و هزار و 209 مورد طلاق رخ داده است.



مدیر کل ثبت احوال استان قم بیان کرد: در 6 ماهه نخست امسال 16 هزار و 413 مورد شناسنامه تعویض شده است.



بیش از 16 هزار و 400 درخواست کارت ملی



وی با اشاره به اینکه 16 هزار و 414 درخواست کارت ملی در 6 ماهه نخست امسال وجود داشته است افزود: تاکنون 14 هزار و 414 مورد از کارت های ملی درخواست شده تحویل داده شده است.



عسکری بیان کرد: در 6 ماهه نخست امسال 112 مورد تغییر نام انجام شده است که نامهایی که مناسبت نبودند را تغییر داده اند، همچنین 754 مورد تغییر نام خانوادگی انجام شده است.



وی گفت: با وجود اهانتی که به رسول اکرم(ص) انجام می شود نام محمد در ایران مورد علاقه مردم بوده و در کشور از جمعیت حدود 75 میلیون نفر نزدیک به پنج میلیون دارای نام محمد و یا القاب و کنیه های مربوط به ایشان هستند.



در قم 2 برابر کل کشور از اسامی حضرت محمد(ص) استفاده می کنند



مدیر کل ثبت احوال استان قم با اشاره به اینکه در قم 2 برابر کل کشور از اسامی حضرت محمد(ص) استفاده می کنند افزود: در استان قم بالای 40 درصد از نام محمد و القاب و کنیه های ایشان استفاده می شود به صورتی که در نیمه اول امسال از پنج هزار و 735 پسری که متولد شده اند نام محمد و ترکیبات آن 2 هزار و 323 مورد بوده است.



وی بیان کرد: در خصوص آرشیو الکترونیکی اسناد چنانچه شناسنامه صادره از شهری دیگر باشد باید شناسنامه و مدارک را جمع آوری کرده و به آن شهر فرستاده شود و پس از صدور شناسنامه به قم ارسال شود که با آرشیو الکترونیکی، عکس اسناد سجلی موجود است.



عسکری با اشاره به مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد افزود: افزایش سرعت خدمت رسانی، بیشتر شدن عمر اسناد سجلی، محافظت بیشتر از جهت ایمنی و بلایای طبیعی، کاهش هزینه های بایگانی و رضایت بیشتر مردم و همچنین صرفه جویی در وقت از مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد است.

وجود بیش از یک میلیون و 200 سند دستی در بایگانی



وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 294 برگ سند دستی در داخل بایگانی وجود دارد افزود: از این اسناد یک میلیون و 92 سند مربوط به ولادت و 202 هزار سند نیز مربوط به فوت بوده است.



عسکری ادامه داد: برای آرشیو الکترونیکی اسناد باید ابتدا اسناد اسکن شوند سپس اطلاعات داده آمایی شود و همچنین لازم است کنترل نظارت نیز وجود داشته باشد و مرحله آخر نیز ارسال به مرکز داده ها و واگذاری اسناد است.



کسب رتبه اول در آرشیو اسناد الکترونیکی در قم



وی بیان کرد: ثبت احوال در آرشیو الکترونیکی اسناد به کار خود پایان داده است و در کشور نیز رتبه اول را در بین 31 استان کسب کرده است.



مدیر کل ثبت احوال استان قم در خصوص کارت ملی هوشمند بیان کرد: همه سیستم های اداری و مالی اداره کل ثبت احوال استان قم با همت معاونت آمار و انفورماتیک مدیریت شده و همه امور اداری و مالی به صورت مکانیزه انجام می شود.



صدور بیش از 10 هزار و 200 کارت ملی هوشمند



وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 10 هزار و 200 کارت ملی هوشمند صادر شده است افزود: 15 ایستگاه برای صدور کارت ملی هوشمند در نظر گرفته شده است و از دفاتر پیشخوان نیز دعوت می شود تا در مدت قابل قبولی سراسر استان را پوشش دهیم.



عسکری بیان کرد: برای کارتهای ملی هوشمند وظایفی در نظر گرفته شده است که تصدیق هویت و امضای دیجیتال یکی از این وظایف است.



وی ادامه داد: برای صدور کارتهای ملی هوشمند عکس دیجیتال و اثر انگشت افراد گرفته می شود و همچنین می تواند به عنوان پرداخت کارت بانکی، به عنوان کارت سلامت، رای گیری الکترونیکی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.



مدیر کل ثبت احوال استان قم بیان کرد: هشت دفتر پیشخوان به ارائه خدمات ثبت احوال می پردازند و سه دفتر نیز به زودی اضافه می شود.