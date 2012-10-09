همدلی سد محکمی در برابر دشمنان در شرایط حساس/مشکلات مردم کم شود

ه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک گفت: همدلی سد محکمی در برابر دشمنان در شرایط حساس کنونی است که مردم و مسئولان باید با هوشیاری به آن توجه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه دشمنان با دسیسه های مختلف همچنان در پی ضربه زدن به نظام اسلامی هستند افزود: در این شرایط همدلی و همبستگی بهترین راه برای خنثی سازی دسیسه های دشمنان است.

وی با اشاره به اینکه، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی با مجاهدت ها و پایداری ها به این مرحله رسیده است گفت: اکنون نیز کلید پیروزی پایداری و مجاهدت بر اساس شناخت زمان و توطئه های دشمن است.

با هم بودن، خنثی کننده تهدید و تحریم

امام جمعه اراک، تاکید کرد: تهدید، توطئه، تحریم و تبلیغات منفی علیه نظام مادامی که ما با هم باشیم بی تاثیر است و ما را پیروز خواهد کرد.

وی به برهه های مختلف انقلاب اشاره کرد و گفت: در برهه های حساس انقلاب اسلامی از خودگذشتگی و وحدت در لوای ایمان به خدا توانست ما را پیروز لحظه های دشوار کند و اکنون نیز ما با وحدت خود بار دیگر دشمن را از خود ناامید می کنیم.

مسئولان هوشیار باشند

آیت الله دری تصریح کرد: مسئولان اکنون که در شرایط حساس قرار دارند باید با هوشیاری، آگاهی، دقت نظر، و مدیریتدر راستای اقتدار و صلابت نظام باید گام بردارند.

وی نظام اسلامی را مقدم بر همه چیز دانست و گفت: باید هر چه توان و تدبیر داریم برای سلامت نظام اسلامی و پیروزی آن به کار گیریم.

منویات رهبری عقلایی است به کار بندیم

وی در ادامه به تدابیر رهبر معظم انقلاب در برهه های مختلف اشاره کرد و گفت: نگاه و مدیریت رهبری عقلایی است و باید با الگوگیری از این نوع مدیریت در راستای ارتقاء نظام اسلامی گام برداریم و آن را به جهان صادر کنیم.

امام جمعه اراک گفت: اکنون حفظ وحدت در گروی مدیریت و آگاهی مسئولان از شرایط است و باید با کاهش مشکلات مردم وحدت بین مردم و مسئولان را تقویت کرد.

وی تاکید کرد: منویات داهیانه ولی فقیه در جامعه کنونی بزرگترین و مهمترین عامل پیروزی علیه نظام سلطه و دشمن تا دندان مسلح است که باید با تدبر و همفکری به منصه ظهور گذاشته شود و الگوی عملی مسئولان و مردم باشد.

نیروی انتظامی منشاء امنیت و نظم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، در ادامه به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی با قدرت و تدبیر و مردم داری سالهاست به مردم خدمت می کند و باید با ادامه مسیر انقلاب خدمات خود به مردم را ارتقاء دهد.

وی نظم و امنیت را در گروی تلاش پرسنل نیروی انتظامی دانست و گفت: مبارزه با جرم و جنایت، جلوگیری از توزیع و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر، مقابله با بی عفتی و هرج و مرج و کسب رضایت مردم و خشنودی رهبر معظم انقلاب باید سرلوحه کار نیروی انتظامی باشد چنانکه تاکنون با ایثار فعالیت کردند.

اسلام نسخه نجات بخش

آیت الله دری نجف آباید در خطبه های امروز، با تقدیر از هوشیاری مردم در مقابل توهین به مقدسات اسلامی گفت: اسلام که محمد مصطفی آن را از سوی خداوند برای بشریت آورد برنامه زندگی و نجات دهنده زندگی در خطر بشریت امروز است.

وی تصریح کرد: توهین به مقدسات اسلامی نشان از هراس دشمن ار توسعه اسلام و اسلام خواهی در جهان است.