به گزارش خبرنگارمهر، می خواهم نامه بنویسم، نامه ای برای یک دوست، نامه ای از جنس کاغذ، نامه ای که باد بوی نویسنده اش را برای خواننده به ارمغان ببرد، یک برگ کاغذ، یک قلم، یک پاکت کاهی و یک تمبر همه چیز مهیاست برای نوشتن، بعد نامه را در پاکت می گذارم و به یک صندوق پستی می فرستم، فاصله زیاد است لحظه شماری می کنم عقربه های ساعت را تا پستچی نامه را بدست صاحبش برساند.... نامه را فقط تو می خوانی و خواننده اش، بارها می توانی بازش کنی، بخوانی، واژه به واژه اش را مرور کنی، عطر حضور نویسنده اش را در سطر به سطر واژه هایش لمس کنی.

در دنیای شلوغ امروز در هیاهوی زندگی روزمره دیگر کمتر کسی است که نامه ای را با قلم و کاغذ بنویسد و در پاکت چسب بزند و یک تمبر حواله اش کند تا بدست صاحبش برسد. اما به واقع قابل مقایسه نیستند نامه هایی که با قلم و به خط خوانای نویسنده اش نوشته می شود تا نامه های مدرن امروزی .

دیگر سالهاست که نامه های کاغذی جایشان را به صفحه و دکمه های گوشی های تلفن همراهمان داده اند، این روزها فقط کافی است در لحظه بخواهی از کسی یادی کنی، چند دکمه را لمس می کنی و با فشار دکمه ای دیگر پیامت به صندوق پستی می رود و با یک سِند، دقایقی بعد نامه ات ارسال می شود، خواننده هم پیام را باز می کند و می خواند و با یک دکمه دیلیت.

به همین راحتی، در یک لحظه همه چیز پاک می شود شاید یادمان هم نماند چه چیزی نوشتیم و فرستادیم، اینجاست که نقش نامه های کاغذی و ماندگاری آنها یادآوری می شود.

امروز دیگر پاکت و نامه جایشان را به پیامک ها داده اند، تا به حال به پیام هایی که روزانه برای هم می فرستید دقت کرده اید، این پیام ها شاید در دسته بندی کلی شامل پیامک های دوستانه و کاری باشد، پیامک هایی حاوی اطلاعاتی که می تواند سندی از سوی شما باشد، تا به حال پیش آمده نامه ای را بنویسید و پستش کنید اما آدرس آن را اشتباهاً بر روی پاک قید کنید و پستچی تمام داشته هایتان را در نامه بدست شخص دیگری که شماره صندوق پستی شما را هم می شناسد بفرستد؟ آن وقت تمام اسرارتان فاش می شود. شاید خیلی کم پیش آمده باشد و گاهی به هیچ وجه این خطا را مرتکب نشویم، اما تکنولوژی های مدرن با تمام داشته هایش گاهی اوقات درد سرساز می شود و نمونه اش ارسال اشتباه پیام هایی به افراد دیگری ازصندوق پستی مخاطبانتان است.

پیام ها و اسراری که فاش می شوند

از سوی دیگر بحث امنیت خاطر در ارسال پیام ها مطرح می شود، گاهی پیش می آید که پیام هایی را می نویسیم و برای افرادی که تصور داریم امین ما هستند ارسال می کنیم اما بعد متوجه می شویم همان پیام با یک دکمه فوروارد برای سایرین هم ارسال شده است آن وقت تکلیف چیست؟ اینها دغدغه هایی است که شاید در دوران نامه های کاغذی کمتر با آنها مواجه بوده ایم و به شوق رسیدن سریع پیام ها به دست مخاطبانشان فراموش می کنیم که این پیامک های تلفنی تا چه اندازه برای ما آسیب در بر دارند.

روز جهانی پست شاید بهانه ای بود تا اجمالی به آسیب شناسی بخش کوچکی از آثار ورود مدرنیته به عرصه پست و ارتباطات بپردازیم؛ با تمام این اوصاف و با ورود تکنولوژی های پیشرفته در حوزه فن آوری ارتباطات هنوز هم در سراسر دنیا نامه های کاغذی بیشماری از طریق دفاتر پستی به جای جای دنیا ارسال می شود وپیامک ها فقط جایگزین موقت نامه های ما هستند.

سپیده غفاری