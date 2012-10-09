جزئیات ثبت نام دانشجوی نمونه/ 80 دانشجو انتخاب می شوند

محمد حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نامه ای برای تمام معاونان دانشجویی دانشگاهها در تاریخ 3 مهرماه ارسال و موارد مد نظر برای انتخاب دانشجوی نمونه در سال تحصیلی جاری اعلام شد.

وی گفت: از 20 مهر تا 10 آبان ماه ثبت تقاضاها در سامانه خدمات آموزشی صورت می گیرد، از 11 تا 20 آبان ماه تقاضاها بررسی می شود و در مرحله سوم که از 21 تا 20 آبان است، تقاضاها در حوزه ستادی بررسی خواهد شد.

به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، از 16 آذر به بعد منتظر اعلام زمان از سوی ریاست جمهوری برای برگزاری تقدیر از دانشجویان نمونه خواهیم بود.

یوسفی تاکید کرد که ضوابط معرفی دانشجوی نمونه همانند سال گذشته است که به امضای وزرای علوم و بهداشت رسیده و ابلاغ شده است.

این مقام مسئول در وزارت علوم، اعلام کرد که 50 دانشجوی نمونه از وزارت علوم و 30 دانشجوی نمونه از مجموعه وزارت بهداشت برگزیده خواهند شد و دانشجویان برتر دانشگاه آزاد هم در لیست همان 50 دانشجوی نمونه قرار دارند.

وی تاکید کرد: سه نفر نخست در هر مقطع و گروه تخصصی که حداقل 60 درصد امتیاز لازم را لازم کسب کرده باشند به حوزه ستادی امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان که در واقع مرحله نهایی به شمار می آید، معرفی خواهند شد.