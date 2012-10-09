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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۹

سلیمان پور در گفت و گو با مهر:

کتابخانه های رباط کریم به 7 باب رسید/افتتاح 2 کتابخانه دیگر تا پایان سال

کتابخانه های رباط کریم به 7 باب رسید/افتتاح 2 کتابخانه دیگر تا پایان سال

رباط کریم- خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم از افزایش کتابخانه های عمومی این شهرستان به 7 باب کتابخانه خبر داد.

بیژن سلیمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید این شهرستان گفت: تا پیش از این رباط کریم 4 باب کتابخانه داشت اما این تعداد در حال حاضر به 7 باب کتابخانه افزایش پیدا کرده است.

وی از افتتاح 2 باب کتابخانه دیگر تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از این کتابخانه ها در نصیرشهر و دومین کتابخانه در مجتمع پژوهشی قرآن و عترت رباط کریم که با همکاری و مشارکت شهرداری و فرمانداری ایجاد شده است، افتتاح خواهد شد.

فرماندار رباط کریم خاطرنشان کرد: در همین راستا و جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، احداث کتابخانه عمومی پرند نیز که در فاز 4 ساخته خواهد شد در حال بررسی و پیگیری است.

کد مطلب 1715472

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