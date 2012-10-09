به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح سه شنبه در سمینار شهرداران آذربایجان غربی بابیان اینکه متاسفانه اجرای طرح تونل مشترک شهری از 20 سال گذشته در سطح کشور مطرح بوده و تا کنون هیچ اقدام عملی در این راستا انجام نشده، افزود: این طرح برای جلوگیری از آسیب پذیر بودن شریان های حیاتی از جمله شبکه های آب، برق، گاز و مخابرات به هنگام وقوع حوادث اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه تونل مشترک شهری سازه ای فنی برای ایمنی و حفظ شبکه های انتقال زیرساختهای خدمات شهری، ادامه داد: در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه هستیم که شهرداران باید نسبت به پیشگیری از هر گونه حوادث و اتفاقات بعد از بلایای طبیعی حساس و دقیق باشند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از اجرای طرح ارزیابی لرزه ای تاسیسات زیر ساختی کشور توسط یک شرکت ژاپنی بر اساس تفاهم نامه امضا شده با وزارت نیرو خبر داد و عنوان کرد: بر اساس این ارزیابی آذربایجان غربی جزو مناطق با خطر پذیری بالا محسوب می شود.

محمودی با اشاره به استفاده از طرح های غربی برای احداث سدها بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت جغرافیایی، ادامه داد: در این راستا مجبور به بازنگری بوده و اجرای طرح های لرزه ای بازنگری شده به ویژه در حوزه شریان های حیاتی در مناطق شهری و روستایی اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز زیر ساختهای خدماتی آب، برق، مخابرات و بویژه گاز در برخی مناطق استان فراهم نیست، اضافه کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی در معرض تهدید حوادث طبیعی سیل و زلزله است، نباید اجازه دهیم زیرساختهای موجود نیز با وقوع حادثه ای از بین بروند.

این مسئول آسیب دیدن شریانهای حیاتی شهری و روستایی به هنگام وقوع اتفاقات را عامل اصلی تشدید بحران دانست و گفت: مراکز تولید انرژی از جمله نیروگاه های برق و تصفیه خانه های آب و شبکه های توزیع گاز با توجه به ارزش اقتصادی بالا و وارد کردن خسارات جبران ناپذیر بعد از حوادث تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببینند.

محمودی با اشاره به وقوع زلزله در استان وان ترکیه و ورزقان آذربایجان شرقی و در معرض تهدید بودن آذربایجان غربی، ادامه داد: ستادهای مدیریت بحران باید نسبت به این موضوع حساس بوده و آمادگی لازم برای پیشگیری از خسارات زیاد، حین بحران و مدیریت بعد از بحران را داشته باشند.

وی خواستار جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرهای آذربایجان غربی شد و عنوان کرد: شهرداران باید قوانین کمیسیون ماده 100 را اجرایی و احکام صادره را بر اساس ضوابط و آین نامه های ابلاغی به دقت اجرایی کنند.

سمینار شهرداران آذربایجان غربی به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در زمینه مدیریت و جگونگی برخورد با حوادث طبیعی و غیر طبیعی احتمالی بهمدت دو روز در ارومیه برگزار شد.