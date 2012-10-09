تیم نفت آبادان در لیگ برترمی ماند/امکان اضافه کردن بازیکن نیست

آلفردو کاسیمیرو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این چند روزی که تمرینات تیم را به عهده گرفته ام مشاهده کرده ام که برخی بازیکنان مشکل بدنی دارند که باید در تمرینات این مشکل را برطرف کنیم.

وی افزود: در این مدت سعی کرده ایم بازیکنان نفت آبادان را به یک گروه متحد تبدیل کنم و قلب آنان را به هم نزدیک کنم تا بتوانیم در برابر مشکلات پیش آمده برای تیم و رده بسیار نازلی که به خود اختصاص داده به بهترین شکل مقابله کنیم.



کاسیمیرو با اشاره به اینکه ایجاد تغییرات در تیم به سرعت امکانپذیر نیست، عنوان کرد: تلاش دارم تیمی را بسازم که نتایج بهتری کسب کند ولی به زمان بیشتری نیاز دارم تا بازیکنان تیم را بهتر بشناسم.



سرمربی تیم نفت آبادان در خصوص جایگاه تیم در لیگ برترعنوان کرد:گام اول و به عبارتی هدف اصلی ما ماندن در لیگ برتر است و اگر امتیازکافی را به دست بیاوریم در نظرداریم جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشیم.



کاسیمیرو ادامه داد: هفته آینده یک اردوی کوتاه مدت را برگزار می کنیم و قرار است روز سه شنبه یک بازی دوستانه با تیم ملی جوانان انجام دهیم.



سرمربی نفت آبادان تصریح کرد:قرار است برای تقویت کادرفنی یک مربی اهل کشور پرتغال بنام ماتیاس را به کادرفنی اضافه کنیم.



کاسیمیرو در خصوص اضافه کردن بازیکنان جدید به تیم نفت آبادادن نیز گفت: به خاطراینکه لیست بازیکنان بسته شده، امکان نقل و انتقال وجود ندارد به همین دلیل امکان پذیر نیست در شرایط فعلی بازیکنی را به تیم اضافه کنیم.