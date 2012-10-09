محصولاتی با فرهنگ اصیل برای کودکان ارائه کنیم/ یک افتتاحیه طولانی!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان شب گذشته 17 مهرماه با حضور وزیر ارشاد، رئیس سازمان سینمایی، مسئولان شهر اصفهان و جمعی از هنرمندان و کودکان در سالن ورزشی گل نرگس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده امیرحسین مدرس بود، نماهنگی باعنوان "بانوی بی‌نشان" در ارتباط با شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا(س) به نمایش درآمد که در آن جمعی از بازیگران زن سینما به ایفای نقش پرداخته بودند. پس از آن ماه چهره خلیلی، سحر قریشی، آزاده شمس، بیتا بادران و زهرا سعیدی تعدادی از بایگران این نماهنگ به میان جمعیت آمدند و با بیان دیالوگ‌هایی به جایگاه رفیع زنان در سینمای ایران تاکید کردند.

در ادامه احمد میرعلایی دبیر جشنواره گفت: از تمام کسانی که برای آماده‌سازی این جشنواره کمک کردند، قدردانی می‌کنم. سال گذشته این رویداد به نام حضرت علی(ع) مزین شده بود و امسال ما از نام حضرت فاطمه زهرا(س) بهره گرفتیم. وی افزود: امروز با حضور 2000 دانش‌آموز به مزار شهدای اصفهان رفتیم و مراسم معنوی افتتاحیه را برگزار کردیم. دوستان در این جشنواره بدون ریا و با عشق کار کردند. امیدوارم بتوانیم این جشنواره با نام این بانو به خوبی ادامه دهیم و سینمای ایران به گونه‌ای شود که امام زمان پسند باشد.

پس از پخش نماهنگی از سامی یوسف درباره حضرت محمد(ص)، تصاویری از برگزاری جشنواره در سال گذشته به نمایش درآمد.

در ادامه با حضور حسینی وزیر ارشاد، مرتضی سقایین‌نژاد شهردار اصفهان، شهیدی دبیر اجرایی و میرعلائی از فرزندان شهدای ترور علیرضا احمدی روشن، آرمیتا رضایی‌نژاد و محمد حسین قشقایی تقدیر شد. پس از اجرای نمایش عروسکی به همراه موسیقی محلی، داوود منفرد به همراه دو کودک وارد صحنه شدند و آیتمی را اجرا کردند.

در ادامه مراسم بزرگداشت گرگین گریگوریان پیشکسوت لابراتوار با حضور محمود شالویی و جواد شمقدری برگزار شد. همچنین با حضور شهردار اصفهان و جهانبخش سلطانی نیز مراسم بزرگداشت زاون قوکاسیان نویسنده و منتقد سینما برگزار شد. قوکاسیان پس از دریافت این جایزه گفت: این مراسم بزرگداشت من نیست، بزرگداشت جوانانی است که در این شهر کار می‌کنند. امیدوارم این جشنواره در شهر اصفهان ادامه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به حضور دانشکده سینما در اصفهان و محیط‌های فرهنگی که در این شهر وجود دارد، امیدوارم فیلم‌های مهم جشنواره در سال‌های آینده متعلق به فیلمسازان این شهر باشد. امسال قدم‌های اول برداشته شده است. وجود من به خاطر این جوانان است. من از مسئولان سینمایی و شهردار اصفهان برای به وجود آمدن این فضا که باعث می‌شود جوانان در اصفهان بمانند و ببالند، سپاسگذارم.

جهانبخش سلطانی نیز گفت: فوکاسیان استاد من در دانشکده اصفهان بود. او برای همه نام آشنا است. او بدون توقع و با عشق و تلاش برای رشد و اعتلای سینمای کشور خصوصا سینما زحمت کشیده است. من از او تشکر می‌کنم.

در ادامه سقایین‌نژاد شهردار اصفهان عنوان کرد: بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک در شرایطی در اصفهان برگزار می‌شود که مرز و بوم ما را کشورهای دیگر درگیر بحران اقتصادی کرده‌اند. این مراسم هر چقدر باشکوه تر برگزار شود پاسخ خوبی برای آنها خواهد بود.

وی افزود: یک روز به جهت توهین به مقدسات و روز دیگر از بعد اقتصادی و سیاسی شخصیت‌های ما را ترور می‌کنند. آنها به دنبال شکست اعتماد به نفس ما هستند. با توجه به این موضوع باید فیلمنامه‌ها با تمسک به فرهنگ و هنر اسلامی به نگارش درآید. نتیجه چنین کاری خود اتکایی است.

سقایین‌نژاد ادامه داد: کشوری که اعتماد به نفس بالایی دارد، کودکان با نشاط و خانواده‌های پایدار خواهد داشت. امیدوارم این دوره از جشنواره سر آغاز دیگری از اندیشه آمیخته با صلح و آرامش را در جهان پدید آورد. پس از پخش تصاویری از پروین‌دخت یزدانیان و یادی از مرحوم اردشیر ایران‌نژاد، جوایز عکس و پوستر اهدا شد.

در بخش بهترین عکس، دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به لیلا خوش کنار برای فیلم "روئیدن در باد" اهدا شد. همچنین پروانه زرین این بخش به ایران انتظام برای فیلم "قبیله من" تقدیم شد. جایزه چهار دهه فعالیت هنری نیز به عکاس پیشکسوت بهروز صادقی اهدا شد.

در بخش پوستر نیز دیپلم افتخار به طاها ذاکر برای فیلم "فصل باران‌های موسمی" و پروانه زرین به بهزاد خورشیدی برای فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" اهدا شد.

امیدواریم هنرمندان هنر جذب کودکان به سینما را داشته باشند

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: امیدوارم هنرمندان این هنر را داشته باشند، که کودکان را با فطرت پاکشان با سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی حفظ کنند و مانع از آن شوند که ذائقه فرزندان ایرانی با محصولات غربی تغییر کند. وی افزود: اگر محصولات با فرهنگ اصیل ایرانی و بهره از اسطوره‌ها ارائه کنیم کودکان ما به دنبال قهرمانان پوشالی نمی‌روند امیدوارم هرساله این جشنواره با شکوه‌تر برپا شود.

پس از اجرای قطعات موسیقی توسط مجید اخشابی مراسم بزرگداشت سیروس حسن‌پور با حضور رئیس شورای شهر اصفهان، میرعلایی و پوران درخشنده برگزار شد. حسن پور پس از دریافت این جایزه گفت: قوکاسیان حق بسیار بالایی بر گردن جوانان این خطه دارد باید یادی کنم از امرالله احمدجو، کیومرث پوراحمد، جهانبخش سلطانی، اکبر خواجویی و... که فیلمسازان خوب این شهر هستند.

وی افزود: امیدوارم دانشجویان دانشکده سینما اصفهان به موازات فیلمسازان خوب حرکت کنند. این عرصه به فیلمسازان خوب نیاز دارد من این جایزه را به همسرم تقدیم می‌کنم، همه ما در سینما به پشتوانه همسرانمان کار می‌کنیم.

اولین خشت‌های حرم حضرت فاطمه زهرا(س)

میرعلایی دبیر جشنواره در ادامه عنوان کرد: امیدوارم دعای خیر فاطمه زهرا(س) همراه ما شود می‌خواهیم برای حرم ایشان هدیه بفرستیم ولی می‌دانیم که قبر ایشان نامشخص است. وی ادامه داد: کاشی‌هایی که امروز به دست بازیگران در این مکان قرار دارد مزین شده به آب زمزم، تربت امام حسین(ع)، گلاب قمصر کاشان، تربت شهدای گمنام، آب، نمک و اشک چشم عزیزانی که در قبور شهدای گمنام ریخته شده است.

میرعلایی عنوان کرد: این کاشی‌ها اولین خشت‌های حرم حضرت فاطمه زهرا(س) است که نمی‌شود جایی آن را نصب کرد. ما آن ها را تا آمدن صاحب اصلی در موزه امام رضا امانت می‌گذاریم و دو نمونه را به بارگاه امام علی(ع) می‌فرستیم تا در صحن فاطمه زهرا(س) قرار گیرد جایی که امام زمان(عج) از آنجا ورود پیدا خواهد کرد.

در ادامه جوایز بخش فیلمنامه‌نویسی اهدا شد. در این بخش دیپلم افتخار و جایزه نقدی به همراه قرارداد نگارش به فیلمنامه "خورشید می تابد" نوشته پریسا شمس و "زنگ دوچرخه" نوشته مهدی عطایی اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی و خرید فیلمنامه به نیاز اسماعیل پور برای "ماهی گوشواره دار" و نیاز اسماعیل پور و گلزار رضوی برای فیلمنامه "سارا و مامان گلی" اهدا شد. همچنین سیروس حسن‌پور و بابک نبی‌زاده جایزه پروانه زرین را برای فیلمنامه "دریا همیشه طوفانی نیست" دریافت کردند.

در پایان، مراسم بزرگداشت مسعود کرامتی با حضور میرعلایی، شهیدی، محمد حسن حقیقی و اکبر خواجویی برگزار شد. مسعود کرامتی پس از دریافت این جایزه گفت: من به سهم خودم از همه حاضران معذرت می‌خواهم زیرا شخصا خسته شده‌ام و می‌دانم همه نیز خسته شده‌اند. عذر می‌خواهم اگر چهار نفر هم تا این ساعت به خاطر من در سالن حضور دارند امیدوارم برنامه دیگر جشنواره کمی سریع‌تر، سرگرم کننده‌تر باشد.

حاشیه‌ها:

- این مراسم با یک ساعت تاخیر آغاز شد.

- دکور افتتاحیه به نوعی طراحی شده بود که یک قایق متحرک با حضور کودکان و داوود منفرد در میان برنامه وارد صحنه می‌شد. فرفره‌های متحرک یکی دیگر از جذابیت‌های این دکور بود.

- در درون بسته‌های پذیرایی که به مدعوین اهدا شد ساندویچ‌هایی قرار داشت که تاریخ مصرف آنها گذشته بود. با وجود اینکه خبرنگاران این موضوع را به مسئولین اجرایی تذکر دادند، اما آنها هیچ واکنشی نشان ندادند.

- نمایش عروسکی یکی از آیتم‌های این برنامه بود که با استقبال روبرو شد.

- داوود منفرد به همراه کودکان آیتم های طنز در میان برنامه اجرا کرد.

- نماهنگ بانوی بی‌نشان توسط علی روئین تن ساخته شده بود که در آن آنا نعمتی، شقایق فراهانی، سحر قریشی، بیتا بادران، آزاده شمس، ماه چهره خلیلی و زهرا سعیدی بازی کرده بودند. پس از نمایش این نماهنگ بازیگران فیلم بر روی صحنه عنوان کردند: ما بر دهان بدگویان نجابت در سینما خواهیم زد و به جنگ سیاهی می‌رویم. ما آینه‌ ایم و هرکس خود را در آینه ما می‌بیند. آنها در میان جمع آمدند و دعای فرج را خواندند. برخی از بانوان در درون سالن پس از این برنامه گریه کردند.

- این مراسم سه ساعت طول کشید. به طوری که در بخش پایانی بیشتر صندلی‌ها خالی بود. مسعود کرامتی نیز به دلیل طولانی بودن این مراسم و عدم برنامه‌ریزی قصد داشت قبل از برگزاری مراسم بزرگداشتش سالن را ترک کند که با وساطتت هنرمندان و مسئولین تا پایان مراسم در سالن ماند.