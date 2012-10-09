اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شهرستان های سقز و بانه بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه نمایندگان استان در مجلس، مدیران و مسئولان استانی و کشوری از وضعیت صنعت و معدن در شهرستان های سقز و بانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان شرایط این دو شهرستان قرار گرفتند.

در این بازدید یک روزه که با هدف کمک به توسعه صنعت و معدن در استان کردستان و تلاش برای بهره برداری کامل از ظرفیت های این استان صورت گرفت پروژه ها و طرح های مختلف تولیدی و صنعتی بازدید شد و با برگزاری جلسات مختلف روند پیشرفت این طرح ها بررسی شد.

در این برنامه از شهرک صنعتی بانه، بازارچه مرزی سیرانبند و تعدادی از واحدهای معدنی و صنعتی شهرستانهای سقز و بانه بازدید شد همچنین نقاط قوت، پتانسیل ها و نقاط ضعف، موانع و مشکلات پیش روی این طرح ها از نزدیک مورد بحث و بررسی این هیئت قرار گرفت.

در این دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز علاقه به تکمیل و راه اندازی پروژهای صنعتی و تولیدی در شهرستان های سقز و بانه بر ضروری بودن رفع این موانع تاکید کردند و مقرر شد در جلسه استانی تمام این موارد مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های انجام شده در این مناطق گفت: انتظار می رود بتوانیم با تکمیل و ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی در منطقه هر چه سریعتر نسبت به رفع معضل بیکاری در شهرستانهای مرزی اقدام کنیم.

محسن بیگلری با اشاره به ظرفیت های دو شهرستان سقز و بانه در دو بخش صنعت و معدن بیان کرد: با همت و تلاش و همدلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان انتظار می رود در آینده ای نزدیک شاهد توسعه کردستان باشیم.

قرار است صبح امروز سه شنبه نشستی با حضور اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی در سنندج برگزار شود تا نتایج این بازدیدها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.