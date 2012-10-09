ایر اسیا رسما پروازهای خود به ایران را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، هواپیمایی اسیا روی وب سایت خود اعلام کرد که خط هوایی ایرآسیا ایکس از روز 14 اکتبر مطابق با 23 مهر ماه پروازهای مستقیم خود از کوالالامپور به تهران را متوقف خواهد کرد.

این هواپیمایی دلیل توقف پروازهای خود به تهران را چالش‌های اقتصادی و شرایط تجاری به ویژه نوسانات اخیر ارزی در ایران را اعلام کرده است .

بر اساس این اطلاعیه پروازروز یکشنبه اینده 23 مهر ماه از کوالالامپور به مقصد تهران اخرین پرواز ایر اسیا ایکس به تهران است و اخرین پرواز تهران به کوالالامپور ساعت 23 همان روزفرودگاه امام خمینی به مقصد کوالالامپور را ترک خواهد کرد.

در این بیانیه که از طریق ایمیل برای مسافران ارسال شده است ، درخصوص زمان از سر گیری مجددا پروازها اشاره ای نشده است .

ایر اسیا همچنین اعلام کرده است مسافرانی که از دفاتر نمایندگی ایرآسیا در ایران بلیط تهیه کرده‌اند می‌توانند با همان نمایندگی‌ها برای کسب اطلاعات بیشترودریافت وجه خود مراجعه نمایند

