آمار عجیب برکناری مربیان در فوتبال ایران/ شاید 17 مربی بروند!

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر و جابهجایی در کادر فنی تیمهای لیگ برتری فوتبال ایران به امری عادی تبدیل شده است و آستانه تحمل مدیران باشگاههای ما به بیش از چهار تا پنج هفته هم نمیرسد. فقط کافی است تیمی نتیجه نگیرد، آن وقت مربی مقصر اول ناکامی تشخیص داده شده و ناچار به جدایی میشود.
6 تغییر در 11 هفته؛ هر 2 هفته یک جابهجایی!
در 11 هفتهای که از آغاز مسابقات لیگ برتر گذشته 6 تیم ملوان بندرانزلی، صبای قم، داماش گیلان، ذوب آهن اصفهان، گهر زاگرس دورود و صنعت نفت آبادان شاهد تغییر و جابهجایی روی نیمکت مربیگری خود بودهاند. در این بین مربیانی چون امید هرندی (داماش گیلان)، ژوزه آلبرتو کاستا (صنعت نفت آبادان) و رسول کربکندی (ذوب آهن اصفهان) از کار برکنار شده و یحیی گل محمدی (صبای قم)، مهدی تارتار (گهرزاگرس دورود) و فرهاد پورغلامی (ملوان بندرانزلی) بنا به دلایل مختلف از سمت خود کناره گیری کرده و عطای ماندن را به لقایش بخشیدهاند.
براساس این گزارش در طول 11 هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور 6 جابهجایی روی نیمکت تیمها صورت گرفته است که بصورت تقریبی هر دو هفته یکبار شاهد عزل و نصب یک مربی در فوتبال ایران بودهایم. اگر همین روند ادامه پیدا کند تا پایان مسابقات لیگ برتر 17 مربی ناچار به خداحافظی از تیمهای خود میشوند که این در نوع خود رکوردی بی سابقه خواهد بود!
اینجا از ثبات مدیریت هم خبری نیست!
در فوتبال ایران مدیران هم ثبات ندارند. طی 11 هفته گذشته سه مدیرعامل باشگاه از کار برکنار شده و جای خود را به مدیری جدید دادهاند. محمود شیعی، مدیرعامل پیکان تهران جای خود را علیاصغر ملکیان داد، خلیل صالحی در باشگاه صنعت نفت آبادان جای علی حکمت را گرفت و ناصر شهبازی برای فرار مس از بحران به کرمان رفت و جانشین نصرالله گنجعلی خانی شد.
به همه اینها باید اضافه کرد تغییراتی که در رده کلان مدیریت برخی باشگاهها صورت گرفته و احتمال عزل و نصب در مدیریت این باشگاهها را قوت بخشیده است. طی 11 هفته گذشته مالکان دو باشگاه داماش گیلان و گهرزاگرس دورود تغییر کردهاند که حضور مالکان جدید میتواند تغییرات در رده مدیریتی این دو باشگاه را به دنبال داشته باشد.
پوست موز زیر پای مربیان دیگر
اینکه 6 مربی از کار برکنار شده یا از سمت خود کناره گیری کردهاند به این معنی نیست که دیگر مربیان امنیت کاری لازم را دارند. در بین 18 مربی لیگ برتری پوست موز زیر پای مانوئل ژوزه (پرسپولیس)، عبدالله ویسی (پیکان تهران)، ابراهیم قاسمپور (مس کرمان)، اکبر میثاقیان (آلومینیوم هرمزگان) و تونی اولیویرا (تراکتورسازی تبریز) هم هست و شاید با کسب چند نتیجه ضعیف دیگر این مربیان نیز ناچار با وداع با لیگ برتر ایران شوند.
مقایسه ایران با لیگهای مطرح فوتبال اروپا
زمانی که متوجه میشویم در هفت هفتهای که از لیگهای اسپانیا (لالیگا)، آلمان (بوندسلیگا) و انگلستان (لیگ برتر) گذشته هنوز هیچ مربی از کار برکنار نشده است، پی میبریم امنیت شغلی مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران واژهای بی معنی است! در این زمینه شاید مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا با لیگ ایران برابری کند که طی هفت هفته اخیر سه مربی در این رده از کار برکنار شده و جای خود را به مربیانی دیگر دادهاند.
تا پایان هفته هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا "جوزپه سانینو"، سرمربی تیم پالرمو از سمت خود برکنار شده و به جای او "جیان پیهرو گاسپرینی" روی نیمکت این تیم نشسته است. "دومنیکو دی کارلو"، سرمربی تیم کیه وو نیز به سرنوشت سانینو دچار شده و جای خود را به "اوگهنینو کورینی" داده است. در فوتبال ایتالیا همچنین "ماسیمو نیکادنتی"، سرمربی تیم کالیاری بصورت توافقی از این تیم جدا شده و به جای او "ایو پولگا" روی نیمکت تیم آخر جدول رده بندی سری آ نشسته است.
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