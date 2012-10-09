هنرمندان سرشناس سیما برای ابقای پورمحمدی به ضرغامی نامه‌ نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تودیع نا به هنگام مدیر شبکه سه و معرفی جایگزین او، 113 تن از کارگردانان، تهیه‌کنندگان، نویسندگان، خوانندگان و بازیگران تلویزیون و سینما در واکنش به خداحافظی از علی اصغر پورمحمدی مدیر باسابقه شبکه سوم سیما بیانیه‌ای در حمایت از او برای رسانه‌ها ارسال کردند. در این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی



جناب آقای سید عزت اله ضرغامی

ریاست محترم سازمان صدا و سیما



سلام علیکم

در شرایطی که این همه هجمه فرهنگی و در زمانه‌ای که جنگ نرم اولین و اصلی‌ترین سلاح ویرانگر دشمن است بر باور مردم سرزمین مقدس ما و در این شرایط سخت که اتحاد و همدلی برای مقابله با انواع تهاجم‌های طراحی شده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اساس ماندگاری و پیروزی ماست، تودیع بی‌هنگام مدیریت دلسوزی که رسانه را می‌شناسد و اعتماد اصحاب و کارگزاران هنر را با خود دارد همه ما را دچار اندوه و یأس کرده است.

از شما که شناخت‌تان از یاران صدیق انقلاب و تشخیص‌تان از توانایی مدیران رسانه ملی بی‌گفتگو و بی‌نظیر است درخواست داریم تا اجازه رفتن را به مدیری که در این عرصه بی‌همتاست ندهید و رسانه ملی را از توانایی جناب آقای دکتر علی اصغر پور محمدی محروم نکنید.



داود میرباقری، سید ضیاء الدین دری، سیروس مقدم، کمال تبریزی، حسن فتحی، بهروز افخمی، همایون اسعدیان، داریوش فرهنگ، احمد امینی، فریدون جیرانی، حسین سهیلی‌زاده، مازیار میری، علیرضا طالب‌زاده، پرویز شیخ‌طادی، بیژن میرباقری، محمد رضا آهنج، مسعود کرامتی، امیر جعفری، مهران مدیری، سعید نعمت‌اله، محمد حسین لطیفی، محمود فلاح، سعید سلطانی، امین تارخ، داریوش ارجمند، جلیل سامان، رضا عطاران ، مسعود بهبهانی‌نیا، جواد افشار، جواد مزدآبادی، پیمان قاسم خانی، سعید آقاخانی ،حمید لولایی ، دانیال حکیمی ،امراله احمد جو، جابرقاسمعلی، محراب قاسم خانی، سروش صحت، بهنام تشکر، هومن برق نورد، رامبد جوان، مصطفی کیایی، علیرضا افخمی، سعید جلالی، علیرضا کاظمی‌پور، حسن میرباقری، مهرانه مهین ترابی، منصور سهراب‌پور، دکتر محمد رضا شجاعی، مجید صالحی، یوسف تیموری، شهاب اکبری، سید احمد کاشانچی، محسن چگینی، علی مسعودی، علیرضا قاسم خان، فاطمه گودرزی، خشایار الوند، لعیا زنگنه، مریم کاویانی ، الهام غفوری، مهران مهام، آرمان زرین‌کوب، سحر دولتشاهی، امیر عباس پیام، مهراوه شریفی‌نیا، پوریا پورسرخ، محمد رضا شفیعی ، ایرج محمدی، علی لهراسبی، حسن جوهرچی، علی خودسیانی ، سپند امیر سلیمانی ، کمند امیر سلیمانی، اسماعیل عفبفه، مجید مولایی- سعید شاهسواری، مهدی گلستانه، آناهیتا جواهرچی، امیر نوری، همایون ایزد پناه، احمد ساعتچیان ، شقایق دهقان ، بهاره رهنما، منوچهر هادی، شهرام شاه‌حسینی، گلاره عباسی، سید مجید موسویان ، مسعود شاه محمدی، بیژن بنفشه خواه ، حمید رضا شیروانیان، سیاوش خیرآبی، حامد کمیلی، آرش مجیدی، عباس غزالی، لیندا کیانی، هادی مقدم دوست، عطا عمرانی ، کامران تفتی، پژمان بازغی، سیامک صرافت، مجید مولایی، سعید سعدی ، علیرضا بذرافشان، بهاره افشاری، سام درخشانی، داود هاشمی، سید امیر پروین حسینی، مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، فتحعلی اویسی، مهدی سلطانی.

این نامه در حالی شامگاه گذشته منتشر شد که هم‌زمان مراسم تودیع اصغر پورمحمدی با حضور علی دارابی در سازمان صداوسیما در حال برگزاری بود.