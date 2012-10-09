محمد علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در کمیته ملی المپیک نظرمان را در خصوص استیضاح وزیر ورزش و جوانان به صورت کتبی ارائه داده بودیم.



وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک ضرورتی برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان نمی‌دید و موضوع خاصی که قابلیت استیضاح داشته باشد را نمی‌دید. ضمن اینکه زمان هم زمان مناسبی برای استیضاح از جهت فضای اقتصادی‌ حاکم بر کشور و مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت نبود.



علی آبادی با اشاره به اینکه کمیته ملی المپیک "عباسی" وزیر ورزش را یک فرد سالم، متدین و خوب می داند، خاطرنشان کرد: عباسی با همراهی و همکاری در بخش‌های مختلف ورزش تا حدود زیادی موفق شده، بحث‌های این بخش را ساماندهی کند. لذا با رعایت تمام این مسائل استیضاح را اصولا تایید نکردیم و در کمیته ملی المپیک این امر را به صورت رسمی اعلام کردیم.



وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در خصوص اظهارات نمایندگان مجلس در مورد معاونان، افرادی که وارد وزارت ورزش و جوانان شدند و کم توجهی به جوانان، چیست؟ گفت: من در رابطه با اظهارات نمانیدگان مجلس، صاحب نظر نیستم، چون واقعا اطلاعاتم کم است. فضای عمومی ورزش را که فضایی آرامی است و امروز بخش های مختلف را همراهی می کند، در مجموع تایید و آن را خوب می‌بینم.



علی آبادی در خصوص نامه ارسالی ازسوی فدراسیون جهانی بادبانی مبنی بر عدم به رسمیت شناخته شدن فدراسیون جدید قایقرانی ایران، تاکید کرد: نامه را ندیدم. این هم مشکلی است که باید به صورت کامل ساماندهی شود. در حال کار هستیم. با توجه به مکاتباتی که از ioc و oca با ما شده است، همچنین ارتباطاتی که با وزارت ورزش خصوصا آقای عباسی داشتیم به تفاهم‌هایی رسیدیم که گروه‌ها و کمیته هایی را مستقر کنیم تا این مشکلات را حل کنیم.



رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که کمیته مشترک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از چه زمانی شروع به کار می کند؟ تاکید کرد: امیدوارم این کمیته از هفته آینده رسما شروع به کار کند. ضمن اینکه اعضای آن هم تقریبا مشخص شده اند و اسامی افراد حاضر در آن را رسما اعلام می‌کنیم.