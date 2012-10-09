  1. اقتصاد
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۷

درگفتگو با مهر پیش بینی شد؛

صادرات 340 میلیون دلاری محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی

صادرات 340 میلیون دلاری محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی

مدیرکل دفتر امور صنایع وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال جاری برای اشتغالزایی 16000 نفر برنامه ریزی صورت گرفته است، پیش بینی کرد میزان صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی از 265 میلیون دلار سال گذشته به 340 میلیون دلار در سال جاری برسد.

علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر دربیان برنامه های این بخش در سال جاری اظهارداشت: برای ایجاد واحدهای جدید صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه گذاری 8000 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 16000 نفر برنامه ریزی صورت گرفته است.

به گفته وی، بازسازی و نوسازی 240 واحد موجود صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه گذاری 828 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور صنایع وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد: در سال جاری میزان صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی به میزان 340 میلیون دلار باشد.

وی در ادامه درباره عملکرد این بخش در سال گذشته نیز یادآورشد: سال گذشته 2729 جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی با پیش بینی سرمایه گذاری 27327 میلیارد ریال برای اشتغال 37259 نفر صادر شد.

پوربصیر اضافه کرد: همچنین سال گذشته 495 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 3550 میلیارد ریال  برای  اشتغالزایی 5600 نفر از سوی این دفتر صادر شد.

به گفته وی، میزان صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال گذشته در حدود 265 میلیون دلار بوده است.

کد مطلب 1715497

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