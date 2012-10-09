جشن روز جهانی کودک در کنار کودکان بستری شده آملی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن که شامگاه دوشنبه با حضور تعداد زیادی از کودکان مهد کودکهای شهرستان آمل و در کنار کودکان بستری شده بخش اطفال و کودکان بیمارستان امام علی ( ع) برگزار شد، نمایش طنز، تئاتر عروسکی و موسیقی برای آنان اجرا و از سوی مسئولان بیمارستان به کودکان بستری شده در این بخش عروسک و هدایایی اهدا شد.



رئیس بیمارستان امام علی(ع) آمل در این مراسم گفت: کودکان باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شوند.



مهرداد جوادیان افزود: روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان کودکان بوده و برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را فراموش کرد و با ناآگاهی های کودکان همراه شد.



وی آموختن زبان کودکانه را قدم بعدی ورود به دنیای کودکان بیان کرد و افزود: روز جهانی کودک در حقیقت روزی است که باید اندیشه‌ای دوباره به آینده کرد و کودکان را که مظهر آینده هستند، بیشتر توجه داشت.



رئیس بیمارستان امام علی (ع) آمل ادامه داد: مسئولان این بیمارستان با برگزاری جشن بزرگ کودکان بستری به استقبال کودکان رفتند تا با این اقدام روحیه لازم را برای کودکان برای کوتاه شدن دوران درمان هدیه بخشند.