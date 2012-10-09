به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن پیام دکتر محمود احمدینژاد بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر عزیزم جناب آقای هوگو رافائل چاوز فریاس
رییسجمهوری بولیواری ونزوئلا
برگزاری انتخابات پرشور و انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رییسجمهوری را به ملت بزرگ ونزوئلا و جنابعالی صمیمانه تبریک میگویم.
کسب این پیروزی بزرگ مهر تأیید دیگری بر رهبری موفق جنابعالی طی دوران مسئولیت در مسیر عدالتخواهی، تقویت ارزشهای انسانی و پیشرفت و آبادانی آن کشور است.
در حقیقت مردم ونزوئلا با انتخاب جنابعالی، بار دیگر استمرار انقلاب بولیواری و تداوم روند توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی برای ساختن کشوری مستقل، آباد و متکی به توان و ظرفیت ملی را تضمن نمودند. با توجه به نقش تأثیرگذار ونزوئلا، بیشک انتخاب جنابعالی از اهمیت زیادی در ادامه روند حرکت سازنده ملتها و دولتهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب و سایر ملتهای آزادیخواه در جهت استقلال و عدالت و پیشرفت خواهد بود.
ضمن تشکر از آحاد ملت ونزوئلا و تأکید مجدد بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش روزافزون همکاریها با جمهوری بولیواری ونزوئلا، امیدوارم در پرتو ایمان و اراده مشترک و با استفاده از ظرفیتهای بالای دو کشور، بیش از پیش شاهد تحقق کامل اهداف مشترک در سطح منطقه و بینالمللی باشیم.
رجا واثق دارم که همه شرکتکنندگان در انتخابات و ملت بزرگ ونزوئلا در اهداف و آرمانهای بلند انسانی و انقلابی شما مشترکند و در ادامه این راه پرافتخار یار و یاور جنابعالی و دولت شما خواهند بود.
از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت دوست ونزوئلا را مسألت دارم. درود بر آزادی، درود بر ملتها و درود بر عدالت.
محمود احمدینژاد
رییسجمهوری اسلامی ایران
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