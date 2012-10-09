  1. سیاست
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۳

طی یک پیام تبریک مطرح شد؛

احمدی‌نژاد خطاب به چاوز: درود بر آزادی، درود بر ملت‌ها و درود بر عدالت

احمدی‌نژاد خطاب به چاوز: درود بر آزادی، درود بر ملت‌ها و درود بر عدالت

رییس‌جمهور در پیامی انتخاب مجدد هوگو چاوز را به ریاست جمهوری بولیواری ونزوئلا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر عزیزم جناب آقای هوگو رافائل چاوز فریاس
رییس‌جمهوری بولیواری ونزوئلا
 
برگزاری انتخابات پرشور و انتخاب مجدد جناب‌عالی به عنوان رییس‌جمهوری را به ملت بزرگ ونزوئلا و جنابعالی صمیمانه تبریک می‌گویم.

کسب این پیروزی بزرگ مهر تأیید دیگری بر رهبری موفق جنابعالی طی دوران مسئولیت در مسیر عدالت‌خواهی، تقویت ارزش‌های انسانی و پیشرفت و آبادانی آن کشور است.

در حقیقت مردم ونزوئلا با انتخاب جنابعالی، بار دیگر استمرار انقلاب بولیواری و تداوم روند توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی برای ساختن کشوری مستقل، آباد و متکی به توان و ظرفیت ملی را تضمن نمودند. با توجه به نقش تأثیرگذار ونزوئلا، بی‌شک انتخاب جنابعالی از اهمیت زیادی در ادامه روند حرکت سازنده ملت‌ها و دولت‌های آمریکای لاتین و دریای کارائیب و سایر ملت‌های آزادی‌خواه در جهت استقلال و عدالت و پیشرفت خواهد بود.

ضمن تشکر از آحاد ملت ونزوئلا و تأکید مجدد بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش روزافزون همکاری‌ها با جمهوری بولیواری ونزوئلا، امیدوارم در پرتو ایمان و اراده مشترک و با استفاده از ظرفیت‌های بالای دو کشور، بیش از پیش شاهد تحقق کامل اهداف مشترک در سطح منطقه و بین‌المللی باشیم.
 
رجا واثق دارم که همه شرکت‌کنندگان در انتخابات و ملت بزرگ ونزوئلا در اهداف و آرمان‌های بلند انسانی و انقلابی شما مشترکند و در ادامه این راه پرافتخار یار و یاور جنابعالی و دولت شما خواهند بود.
 
از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت دوست ونزوئلا را مسألت دارم. درود بر آزادی، درود بر ملت‌ها و درود بر عدالت.
 
محمود احمدی‌نژاد
رییس‌جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 1715503

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