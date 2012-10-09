لزوم نابودی کلیه تسلیحات هسته ای جهان و ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد در سازمان ملل متحد در کمیته خلع سلاح این سازمان ، مواضع این جنبش در مورد خلع سلاح و امنیت بین المللی را تشریح کرد.

محمد خزاعی در این سخنرانی بر موضع اصولی جنبش عدم تعهد مبنی بر خلع سلاح کامل هسته ای به عنوان اصلی ترین اولویت تاکید کرد و نگرانی این جنبش در خصوص روند کند خلع سلاح بین المللی و فقدان پیشرفت در حذف کلی سلاحهای هسته ای از سوی دولتهای دارنده سلاح هسته ای براساس مقررات حقوقی چند جانبه را ابراز کرد.

محمد خزاعی افزود : جنبش عدم تعهد تنها ضمانت قطعی در قبال عدم استفاده از تسلیحات هسته ای و یا حتی تهدید به استفاده احتمالی از آنها را نابودی کلی تسلیحات موجود در زرادخانه های کشورهای دارای تسلیحات هسته ای می داند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن ابراز نگرانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از دکترین دفاعی کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و سند ناتو که در ماه می سالجاری میلادی به تصویب رسیده و در آن منطق استفاده از سلاحهای هسته ای مطرح شده است ، به نمایندگی از آن جنبش پیشنهاد نمود تا کنفرانسی بین المللی در کوتاه ترین زمان ممکن در سطح عالیرتبه برای شناسائی راهها و ابزار حذف سلاحهای هسته ای برگزار شود .

وی دستور کار این کنفرانس را رسیدن به توافق بر روی یک برنامه مرحله ای برای حذف کامل سلاحهای هسته ا ی توسط کشورهای دارنده این سلاحها و توقف طرحهای آنها برای نوسازی ،ارتقاء ،توسعه ،تولید ،آزمایش ،ذخیره ،انتقال و تهدید به استفاده این سلاحها دانست .

سفیر و نماینده دائم کشورمان مهمترین مشکل امر خلع سلاح را فقدان اراده سیاسی از سوی برخی کشورها دانست و آمادگی جنبش عدم تعهد برای تعامل سازنده با برنامه خلع سلاح سازمان ملل و یافتن راهها و ابزار افزایش و کارامد نمودن خلع سلاح را اعلام کرد.

محمد خزاعی مجددا حمایت قوی جنبش عدم تعهد از ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را خاطر نشان ساخت وافزود: رژیم صهیونیستی به عنوان تنها طرفی که در منطقه به پیمان منع و گسترش سلاحهای هسته ای نپیوسته است و حتی قصد خود را برای عدم انجام این کار اعلام نکرده ،بایستی بدون هیچگونه تاخیری به ان پی تی پیوسته و تمام تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت کامل پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمى قرار دهد.

وی اضافه کرد : جنبش عدم تعهد همچنین خواستار ممنوعیت کامل انتقال تجهیزات ، اطلاعات ،مواد ،تسهیلات منابع و تجهیزات و یا کمکهای فنی و مهندسی مرتبط با موضوع هسته ای به رژیم اسرائیل است .

سفیر و نماینده دائم کشورمان تصریح کرد : جنبش عدم تعهد حقوق مسلم هرکشوری برای توسعه ملی چرخه کامل سوخت در جهت مصارف صلح آمیز را مورد تاکید قرار می دهد و نگرانی عمیق خود را از تداوم اعمال محدودیت بر روی صادرات مواد ،تجهیزات و فناوری هسته ای با اهداف صلح آمیز به کشورهای در حال توسعه ابراز می کند .

محمد خزاعی افزود ، جنبش عدم تعهد بر اصل تخطی ناپذیر فعالیتهای صلح آمیز هسته ای تاکید دارد و معتقد است که هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز که در حال فعالیت و یا در حال ساخت است نه تنها خطر بزرگی علیه جامعه بشری و محیط زیست است ،بلکه نقض فاحش قوانین بین المللی اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود .

رئیس گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سازمان ملل در پایان سخنرانی خود بر لزوم کاهش هزینه های نظامی وسوق دادن این هزینه ها به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان تاکید کرد.