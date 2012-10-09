۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۷

یک نماینده به مهر خبرداد:

احتمال برکناری وزیر ارشاد توسط رئیس جمهور

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از برخی زمزمه‌ها در خصوص برکناری وزیر ارشاد توسط رئیس جمهور خبر داد.

سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه زمزمه هایی  توسط برخی نمایندگان مجلس و افراد بیرون مجلس در زمینه تصمیم رئیس جمهور برای برکناری وزیر ارشاد شنیده می‌شود، گفت : دلیل قوی برای افتادن این اتفاق تا کنون محرز نشده است.

وی ادامه داد: ‌تغییر وزیر از اختیارات رئیس جمهور است اما در حال حاضر دلیل قوی برای برکناری سید محمد حسینی وجود ندارد.

به گزارش مهر، پیش از این وزیر ارشاد و رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها تصمیم وزیر ارشاد در توقیف یکی از روزنامه های اصلاح طلب را اشتباه توصیف کرده بود. حسینی در واکنش به این اظهارات ، صرفا خندید و ترجیح داد سکوت کند.

همچنین اختلاف نظرهایی در خصوص تعطیلی خانه سینما میان رئیس جمهور و وزیر ارشاد چندی پیش به رسانه ها کشیده شده بود.

