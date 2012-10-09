احتمال برکناری وزیر ارشاد توسط رئیس جمهور

سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه زمزمه هایی توسط برخی نمایندگان مجلس و افراد بیرون مجلس در زمینه تصمیم رئیس جمهور برای برکناری وزیر ارشاد شنیده می‌شود، گفت : دلیل قوی برای افتادن این اتفاق تا کنون محرز نشده است.

وی ادامه داد: ‌تغییر وزیر از اختیارات رئیس جمهور است اما در حال حاضر دلیل قوی برای برکناری سید محمد حسینی وجود ندارد.

به گزارش مهر، پیش از این وزیر ارشاد و رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها تصمیم وزیر ارشاد در توقیف یکی از روزنامه های اصلاح طلب را اشتباه توصیف کرده بود. حسینی در واکنش به این اظهارات ، صرفا خندید و ترجیح داد سکوت کند.

همچنین اختلاف نظرهایی در خصوص تعطیلی خانه سینما میان رئیس جمهور و وزیر ارشاد چندی پیش به رسانه ها کشیده شده بود.