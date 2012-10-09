محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور یکشنبه هفته آینده تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود گفت: بعد از تقدیم طرح هیات رئیسه در خصوص اعلام وصول آن تصمیم می گیرد.

دامادی با تاکید بر اینکه آیین نامه سوال از رئیس جمهور اصلاح شده است، گفت: بر این اساس در جلسه سوال از رئیس جمهور نظر نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه فشاری از سوی دولت برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور مطرح نیست، گفت: تا کنون نماینده‌ای امضای خود را در خصوص سوال از رئیس جمهور پس نگرفته است.

نماینده ساری در مجلس خبر داد که روز گذشته یک امضا به این طرح ‌اضافه شد و هم اکنون تعداد امضاهای طرح به 94 رسیده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس محور سئوال از رئیس جمهور را در حوزه اقتصاد و نوسانات اخیر بازار ارز عنوان کرد.

سئوال از رئیس جمهور برای طرح در مجلس به 74 امضا نیاز دارد و طراحان سئوال قصد دارند این طرح را با بیش از 100 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.

به گزارش مهر ، در صورت به جریان افتادن این طرح محمود احمدی نژاد برای دومین بار برای پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه مجلس حاضر می شود. جلسه پیشین سئوال از رئیس جمهور که نخستین تجربه از این دست در کشور محسوب می شد ، اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت. در آن زمان طبق آیین نامه پیشین مجلس امکان رای گیری برای اعلام نظر نمایندگان پس از پاسخ های رئیس جمهور وجود نداشت .