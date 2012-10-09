سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزوده شدن کاغذ به اولویت‌های 10 گانه تخصیص ارز خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد، از روز شنبه هفته جاری کاغذ هم در این اولویت‌ها برای تخصیص ارز قرار گرفت و در گروه ششم آن قرار گرفت.

البته به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنها کالاهای اولویت اول و دوم مشمول تخصیص ارز مرجع می‌شوند و کالاهایی که در اولویت دوم تا ششم قرار دارند، مشمول تخصیص ارز مبادلاتی می‌شوند و واردکنندگان می‌توانند با مراجعه به مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

شجاعی اضافه کرد: گروه ششم کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز، شامل برخی قطعات و تجهیزات صنایع پایین دستی است و کاغذ و مقوا و نیز کاغذ روزنامه را هم دربرمی‌گیرد.

وی همچنین گفت: ما هر ساله واردات کاغذ داریم و به عنوان مثال در سال گذشته میزان مصرف کاغذ روزنامه 114 هزار تن بوده که سهم واردات 75 درصد و سهم تولید داخلی 25 درصد بوده است.