  1. فرهنگ و ادب
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۶

واردکنندگان کاغذ ارز مبادلاتی می‌گیرند

واردکنندگان کاغذ ارز مبادلاتی می‌گیرند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وارد‌کنندگان کاغذ می‌توانند نسبت به دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای اقدام کنند.

سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزوده شدن کاغذ به اولویت‌های 10 گانه تخصیص ارز خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد، از روز شنبه هفته جاری کاغذ هم در این اولویت‌ها برای تخصیص ارز قرار گرفت و در گروه ششم آن قرار گرفت.

 
البته به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنها کالاهای اولویت اول و دوم مشمول تخصیص ارز مرجع می‌شوند و کالاهایی که در اولویت دوم تا ششم قرار دارند، مشمول تخصیص ارز مبادلاتی می‌شوند و واردکنندگان می‌توانند با مراجعه به مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
 
شجاعی اضافه کرد: گروه ششم کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز، شامل برخی قطعات و تجهیزات صنایع پایین دستی است و کاغذ و مقوا و نیز کاغذ روزنامه را هم دربرمی‌گیرد.
 
وی همچنین گفت: ما هر ساله واردات کاغذ داریم و به عنوان مثال در سال گذشته میزان مصرف کاغذ روزنامه 114 هزار تن بوده که سهم واردات 75 درصد و سهم تولید داخلی 25 درصد بوده است.
 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نسبت به گشایش اعتبار برای واردات کاغذ از روز شنبه تاکنون، اظهار بی‌اطلاعی و در عین حال نسبت به واردات کاغذ به میزان قابل توجه و کاهش قیمت آن در آینده نزدیک، ابراز امیدواری کرد.
 
هیئت وزیران شنبه هفته جاری به استناد اصل 138 قانون اساسی، سود بازرگانى کاغذ روزنامه موضوع ردیف تعرفه شماره (48010000) را صفر درصد تعیین کرد. مصوبه هیئت وزیران از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
کد مطلب 1715510

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