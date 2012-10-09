علی قائمی مهر مدیر روابط عمومی و امور بینالملل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: شایعه کنارهگیری معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قویاً تکذیب میشود و چنین موضوعی اساساً صحت نداشته و شایعهای بیمبنا است.
وی افزود: آقای محمدزاده در مسئولیتش در معاونت مطبوعاتی حضور دارد و بحثی در خصوص کنارهگیری وی از این مسئولیت و یا پذیرش مسئولیتی دیگر مطرح نبوده و نیست.
در روزهای اخیر برخی پایگاههای خبری از کنارهگیری محمدزاده از مسئولیت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده و اعلام کردهاند وی قرار است به عنوان یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شود.
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