  1. فرهنگ و ادب
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۶

کناره‌گیری محمدزاده از معاونت مطبوعاتی تکذیب شد

کناره‌گیری محمدزاده از معاونت مطبوعاتی تکذیب شد

شایعه کناره‌گیری محمدجعفر محمدزاده از مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تکذیب شد.

علی قائمی مهر مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: شایعه کناره‌گیری معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قویاً تکذیب می‌شود و چنین موضوعی اساساً صحت نداشته و شایعه‌ای بی‌مبنا است.

وی افزود: آقای محمدزاده در مسئولیتش در معاونت مطبوعاتی حضور دارد و بحثی در خصوص کناره‌گیری وی از این مسئولیت و یا پذیرش مسئولیتی دیگر مطرح نبوده و نیست.

در روزهای اخیر برخی پایگاه‌های خبری از کناره‌گیری محمدزاده از مسئولیت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده و اعلام کرده‌اند وی قرار است به عنوان یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شود.

کد مطلب 1715512

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