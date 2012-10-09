عرضه لوله های بی صدا برای انشعابات فاضلاب

بیوک صحاف امین-مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این لوله ها به منظور انتقال بی صدای فاضلاب در داخل ساختمانها طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این لوله ها به صورت 3 لایه ساخته شده اند، اظهار داشت: این لوله ها از سه لایه تشکیل شده که لایه وسط از نانو مواد معدنی "کلی" (نانو ذرات رس) پر شده است.



به گفته مجری طرح، وجود این لایه موجب می ‌شود که صدا از بدنه لوله های آب و فاضلاب عبور نکند.



صحاف امین با اشاره به میزان بی صدایی این لوله ها، خاطر نشان کرد: لوله های بی صدای تولید شده در حدود 17 دسی بل صدا را عبور می ‌دهد. این در حالی است که استاندارد میزان صدای موجود در فضای خانگی در حدود 20 دسی بل است.



مجری طرح ادامه داد: با توجه به مقاومت حلقوی بالاتری که نسبت به لوله های تک لایه دارند از این لوله ها می توان در انشعابات فاضلاب خارج ساختمان نیز استفاده کرد.



وی با اشاره به تست پایلوت این لوله ها، یادآورشد: لوله های بی صدای تولید شده در مجتمع خلیج فارس شیراز به عنوان یکی از نمونه کارهای انجام شده نصب شده است.