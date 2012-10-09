به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نامه‌ای که هنرمندان در راستای حمایت از علی اصغر پورمحمدی خطاب به ضرغامی نوشتند، در آیینی با حضور معاون سیما، مدیر جدید شبکه سه سیما معرفی شد.

در این آیین که مدیران شبکه‌های سیما نیز حضور داشتند مجید زین العابدین به عنوان مدیر جدید شبکه سه سیما معرفی و از تلاش‌های علی اصغر پور محمدی مدیر سابق این شبکه قدردانی شد.

بر اساس حکم دیگر علی دارابی، پور محمدی نیز به عنوان مشاور عالی معاون سیما برگزیده شد.

معاون رئیس سازمان صدا وسیما در امور سیما نیز در این آیین تودیع و معارفه، از خدمات موثر پورمحمدی در شبکه سیما تقدیر و ادامه خدمت وی را در معاونت سیما، "از سنگری به سنگر دیگر" توصیف کرد.

دارابی گفت: سیما از کمک های موثر مدیر سابق شبکه سه در مجموعه معاونت بهره خواهد برد.

معاون سیما، زین العابدین را نیز مدیر جوان و با انگیزه توصیف و ابراز امیدواری کرد مدیر جدید شبکه سه ، با همراهی همه مدیران حوزه سیما آثار ارزنده ارائه کند و بر افتخارات شبکه بیفزاید و شبکه سه سیما را جذاب تر و دیدنی تر کند.

مدیر سابق شبکه سه سیما در این آیین با سپاس از حسن نظر و اعتماد رئیس رسانه ملی و معاون وی در امور سیما و همراهی‌های مدیران شبکه‌های سیما، در دوران تصدی مدیریت شبکه سه سیما، از تلاش‌های صادقانه و همراهی‌های مجدانه مدیران و همکارانش در شبکه سه سیما، قدردانی کرد و از معاون سیما و مسئولان مربوط خواست همچون گذشته از مدیران و دست اندرکاران شبکه سه و تولیدات تلویزیونی آنها حمایت کنند تا این شبکه به سوی آینده بهتر پیش رود.

وی یادآور شد که سیاست شبکه سه تاکنون همراهی با مخاطب و جلب توجه او به شبکه بوده است.

مدیر جدید شبکه سه سیما نیز گفت: با کمک و راهنمایی‌های معاون سیما و مدیران ارشد این معاونت و تلاش مدیران و برنامه سازان شبکه سه ، این شبکه جذاب، دیدنی و پرمخاطب تر خواهد شد.

مجید زین العابدین قبل از این قائم مقامی شبکه سه سیما را بر عهده داشته و نیز مسئولیت‌های متعددی از جمله مدیریت طرح و برنامه شبکه سه، سرپرستی گروه معارف این شبکه، سرپرست گروه اجتماعی شبکه خبر و دبیری شورای راهبردی شبکه سه سیما را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد. وی تحصیلکرده مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی است.