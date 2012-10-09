246 هیئت مذهبی در نهاوند فعال است

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نظارت بیشتر بر امور فرهنگی و استفاده از ظرفیت هیئت های مذهبی، ساماندهی و به روز رسانی هئیت های مذهبی شهرستان نهاوند آغاز شده است.

وی اظهار داشت: شهرستان نهاوند 246 هئیت مذهبی دارد که تا کنون پالایش اطلاعات و به روز رسانی پرونده 40 هیئت مذهبی به پایان رسیده و مجوز فعالیت برای آنها صادر شده است.

وی گفت: 25هیئت مذهبی در شهرستان نهاوند بدون هئیت امناء و سرپرست هستند که باید نسبت به انتخاب هئیت امناء و معرفی اعضا به سازمان تبلیغات اسلامی اقدام کنند تا از اقلام و امکانات فرهنگی و مذهبی که در اختیار هئیت های مذهبی شهرستان قرار می گیرد، استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه 35 هیئت مذهبی در حال انجام فرایند تکمیل مدارک هستند، افزود : بروز رسانی اطلاعات هیئات مذهبی بر اساس دریافت دستور العمل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان صورت پذیرفته و هدف از این کار استفاده مطلوب و موثر از هئیت های مذهبی در امور مختلف جامعه است.

وی افزود: حضور جوانان در هیئت های مذهبی یک نوع تمرین زندگی و تمرین اجتماعی شدن است و جوانانی که در هیئت ها حضور می یابند، با سوادتر، با انگیزه تر و اجتماعی تر از جوانانی هستند که حضور در هیئت ها را جدی نمی گیرند.