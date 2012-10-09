دو پروژه فرودگاه بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه بیرجند، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها به افتاح طرح توسعه عوامل پروازی فرودگاه بیرجند اشاره کرد و اظهارداشت: مقاوم سازی باند از pcn35 به pcn 56 واحداث پاکینگ هواپیمایی با ظرفیت پنج هواپیمای بدنه وسیع و متوسط از مشخصات این پروژه است.

مهدی عیدی زاده گفت: طولانی کردن باند از سه هزار به چهار هزار و 120 متر و عرض 60 متر با حجم عملیاتی آسفالت 180 هزار تن از دیگر کارهای انجام شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 90 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: این پروژه با کارفرمایی شرکت فرودگاه های کشور به اجرا در آمده است.

مدیر پروژه فرودگاه بیرجند در خصوص پروژه احداث ترمینال فرودگاه بیرجند نیز گفت: این ترمینال به متراژ سه هزار متر مربع و اعتبار شش میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

عیدی زاده همچنین در خصوص توسعه فرودگاه بیرجند ادامه د اد: طی هشت سال گذشته توسعه چشمگیری را شاهد بوده ایم.

وی در خصوص اعزام عمره گزاران از فرودگاه طی سالهای اخیر گفت: در سال 87 بیش از چهار هزار 240 ، سال 88 بیش از هشت هزار ، سال 89 بیش از 10 هزار و در سال گذشته 14 هزار و 270 زائر از این فرودگاه به عمره اعزام شده اند.