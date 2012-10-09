بیمه خدمات درمانی گیلان به اداره کل "بیمه سلامت" تغییر نام یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشی بیمه سلامت و بهداشت و درمان به ویژه در رابطه با برنامه پزشک خانواده، تکریم و حفظ حقوق بیمه شدگان از طریق نظارت مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه پایه ای سلامت در کشور را از دیگر دلائل این تغییر نام دانست.

محمود عاطف راد در ادامه تشکیل سازمان بیمه سلامت را از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور ذکر کرد و افزود: این مهم بستر ساز تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری، ارتقاس سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع هم پوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

وی همچنین به اهمیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بهبود شاخص های بهداشتی از قبیل کاهش مرگ و میر مادر، نوزادان و فراهم شدن امکانات لازم برای بیماریابی و درمان در مراحل ابتدایی بیماری و داشتن پرونده سلامت برای بیماران از شاخص های مهم این طرح است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان در ادامه اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.