چالش سازندگان خرد در ساخت وساز/ انبوه سازان در انتظار ثبات بازار

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای نوسان قیمتها در بازارهای ارز و سکه، بازار مسکن روزهای رکود را سپری می‌کند و فرصت خوبی را برای خریداران فراهم کرده که با قیمت مناسب تر، مسکن دلخواه خود را پیدا کنند اما فروشندگان و سازندگان از این وضعیت راضی نیستند.

در واقع فروشندگانی در بازار حضور دارند که به دلیل نیاز مالی باید هرچه سریعتر آپارتمان خود را بفروش برسانند و فروشندگان دیگری که نیاز مالی زیادی ندارند به انتظار سرنوشت بازار پس از رکود هستند تا به قیمت دلخواه، آپارتمان خود را بفروشند.

از سوی دیگر سازندگان بازار مسکن هم در شرایط نگران کننده ای به سر می برند به خصوص سازندگان خرد که قصد ساخت خانه کلنگی خود را دارند به دلیل افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برند و سرمایه لازم را برای ساخت و ساز ندارند.

براین اساس قیمت فولاد 100 درصد و قیمت سیمان 20 درصد افزایش یافته است که این وضعیت سبب شده، ساخت و ساز هم علاوه بر خرید و فروش با رکود مواجه شود و در آینده نزدیک، بازار مسکن را با مشکلاتی مواجه کند که مهمترین آن کمبود مسکن در شهرهای بزرگ است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر با ابراز نگرانی نسبت به افزایش قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی، گفت: بازار مسکن در وضعیت نامشخصی قرار دارد که همین امر اجازه کار به سازندگان نمی دهد.

ایرج رهبر نوسان در بازار های دیگر را دلیل عمده این رکود دانست و افزود: تا زمانی که بازار به ثبات نرسد، رکود در بازار مسکن ادامه دارد، زیرا سازندگان وضعیت مشخصی را برای خرید مصالح ساختمانی ندارند.

بلاتکلیفی سازندگان خرد در بازار مسکن

براساس این گزارش، مالکان خانه های کلنگی که ملک خود را تخلیه کردند و در تدارک تخریب ساختمان و ساخت و ساز بودند در بلاتکلیفی به سر می برند و هزینه اولیه ای که برای ساخت ملک خود در نظرگرفته بودند، برای ادامه کار کافی نیست و آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

در این خصوص یکی از سازندگان خرد به خبرنگار مهر گفت: برای ساخت خانه کلنگی که در آن ساکن بودیم مبلغ 100 میلیون تومان را با وام و قرض تهیه کرده و در یک آپارتمان اجاره ای ساکن شدیم اما ناگهان قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرد.

وی افزود: خانه کلنگی ما در محدوده بافت فرسوده نیست؛ بنابراین نمی توانیم از تسهیلات استفاده کنیم، به همین جهت تنها پولی که برای ساخت و ساز در نظر گرفته بودم هم برای تامین مصالح و ساخت کافی نیست از سوی دیگر یک آپارتمان با قرارداد یکساله رهن کرده ایم که صاحبخانه هم با لغو آن موافقت نمی کند.